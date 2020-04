Intervista a Valentina Moschella, LifeCoach

Oggi intervistiamo Valentina Moschella, LifeCoach, Networker, Mamma.

Valentina è nata a Taormina 35 anni fa, vive nell’interland Milanese è sposata e ha un bambino Lorenzo di 4 anni.

Molto attiva sui Social potete seguirla sul suo profilo Instagram @valemosca.

Come vivi questo momento Emergenza Coronavirus?

Il coronavirus ha decisamente cambiato il nostro modo di agire e di pensare, ci ha fatto sentire inermi davanti ad un essere così piccolo. Il mio lavoro da Coach, mi ha portata a riflettere su quali potessero essere le cose sotto il mio controllo. Ho capito che avrei potuto vivere questo momento godendo ogni istante che posso passare con la mia famiglia. Riesco a passare molto più tempo con mio marito e mio figlio e dovendo rallentare i ritmi, ho imparato a prendermi più cura di me, ritagliandomi dei momenti che fossero soltanto miei. La mattina ho meno fretta (non c’è la scuola o i serranti ritmi lavorativi che ci aspettano). Ho ricominciato a sentire amici di vecchia data, organizzando anche “aperitivi online” per sentirci più vicini. In poche parole ho cercato di trovare i lati positivi che questa situazione potesse dare. Sono un’eterna ottimista e magari vado controcorrente pensando questo, ma forse questa quarantena mi mancherà!

Come è cambiato il tuo lavoro in questo momento?

Come dicevo prima, io sono un Coach professionista, ed in quanto tale il mio lavoro può essere gestito sia fisicamente che digitalmente. Sicuramente ho imparato ad essere molto più “digitale”, e gran parte del mio lavoro, dalla formazione al coaching, si è trasferito online. Fortunatamente, rientro tra quelle categorie lavorative che possono gestire il loro lavoro online e gestendo al meglio il proprio tempo.

Lati positivi e negativi della quarantena…

Tra i lati positivi ci sono sicuramente i ritmi meno serrati della vita quotidiana e la possibilità di stare più tempo con la propria famiglia. Inoltre, altro aspetto positivo per me, è la necessità di dover imparare nuove abilità, come quella del digital, che sicuramente porteranno dei vantaggi nel mondo del lavoro del futuro.

Tra i lati negativi c’è la paura che è legata a questa malattia e al sentirsi rinchiusi nella propria casa. Quello che temo è che, una volta terminato il lockdown, molte persone avranno paura delle relazioni sociali e di vedere di nuovo altra gente.Altro lato negativo per me è sicuramente la situazione economica instabile che stiamo vivendo, ma sono sicura che ne usciremo vincitori.

Cosa ti aspetti dal futuro?

Vivo questa emergenza sanitaria non come un ostacolo, ma come un’opportunità per imparare nuove abilità. Come si dice spesso, ogni crisi apre nuove opportunità.

Nello specifico mi sono spesso chiesta come mi vedessi nel futuro. Una cosa che ho capito è che mi piacerebbe poter essere un punto di riferimento per tutte le donne e le mamme che vogliano sentirsi realizzate professionalmente e che, troppo spesso, hanno paura di fare un cambiamento per paura di fallire o perché non si sentono “abbastanza”.

Nel mio futuro infatti vedo la possibilità di creare una mia scuola di formazione completamente dedicata alle donne e anche la possibilità di scrivere un libro.

I Social al tempo del Coronavirus e il loro ruolo fondamentale (e se non ci fossero stati?)

Per fortuna che ci sono i Social!!! Hanno assolutamente un ruolo fondamentale sia da un punto di vista lavorativo, ma anche e soprattuto sociale. Ci hanno dato la possibilità di sentirci uniti anche se distanti.

Se non ci fossero stati, avremmo patito molto di più la solitudine e la reclusione, e la crisi economica sarebbe stata ancora più grande.

Le prime tre cose che farai a fine quarantena

1. Andare a mangiare una pizza al ristorante

2. Andare al mare! Sono Siciliana e la cosa che mi manca di più è svegliarmi e vedere il mare.

3. Portare mio figlio a giocare al parco

Come sogni il mondo a fine pandemia?

Sarebbe bello se, finita questa pandemia, tutti noi capissimo l’importanza del valore sociale e delle relazioni umane. Sarebbe davvero bello se tutti imparassimo a rispettarci reciprocamente.

Mi domando spesso come possa essere un mondo in cui si da valore alle cose importanti e si imparasse ad essere grati per quello che si ha.

Consigli per i nostri lettori per affrontare al meglio la quarantena ?

1. Usa questa quarantena per fare tutte quelle cose che normalmente non potresti fare a causa del poco tempo che hai a disposizione.

2. Ricorda che la quarantena non durerà in eterno, hai la possibilità di creare delle basi e delle abilità che ti aiuteranno nella tua nuova vita lavorativa post lockdown.

3. Prendi solo i lati positivi di questa situazione: se ti concentri su ciò che è bello e positivo, anche tu vivrai positivamente questa situazione

4. Approfitta dei social per risentire tutte quelle persone che per te sono care e non senti da un pò!