Infedeltà coniugale e crisi di coppia

La crisi di coppia è uno degli argomenti più trattati dal cinema, dalla musica, dalla tv, dalla letteratura di qualsiasi genere, e la motivazione che – di gran lunga – è in testa fra quelle scatenanti una separazione è sempre la stessa: l’infedeltà coniugale.

È sicuramente difficile rimanere insieme per tutta una vita: le discussioni, le incomprensioni, le diversità caratteriali e la stessa routine quotidiana portano inevitabilmente ad una serie di contrasti che generano fratture e molto spesso sfociano in tradimenti. Cercare soddisfazione al di fuori della vita in cui si sentiamo imprigionati è insito nella natura umana (non per questo, tuttavia, meno scorretto) e il gusto della novità fa apparire tutto ciò che è nuovo migliore di ciò che abbiamo già.

Come nascono i sospetti

Ovviamente i comportamenti che possono far dubitare della fedeltà del proprio partner sono tantissimi: da un improvviso incremento delle telefonate, allo stesso aumento di intensità di contatti sui servizi di messaggistica o sui social media, da un cambiamento repentino del look, ad una maggiore e generale cura del corpo e attenzione allo stato fisico, da continui ritardi al lavoro a una impennata improvvisa delle uscite serali (o anche diurne). Tuttavia è fondamentale che si rimanga lucidi e non si venga presi da paranoie al minimo sospetto, cosa che farebbe poi precipitare la situazione e rischierebbe di rovinare anche quei rapporti in cui il semplice sospetto non sia poi confermato da una reale infedeltà.

Come scoprire un tradimento

Tutto ha origine da un sospetto, da una serie di indizi approssimativi che, salvo i casi di prove certe o quelli in cui si colga in flagrante il partner nel compiere un tradimento, spesso sfociano in uno stillicidio di tentativi di carpire informazioni spiando il cellulare o cercando di cogliere in determinati atteggiamenti dei significati che spesso quegli atteggiamenti in realtà non hanno. E allora come fare a scoprire realmente se il nostro partner ci è infedele? Quando si è corrosi dal dubbio, piuttosto che avventurarsi in ardite congetture o improvvisarsi dei moderni investigatori senza averne le caratteristiche, è meglio affidarsi a dei professionisti del settore come Agiter Investigazioni, in grado, in modo rapido e senza destare sospetti, di portarci ad avere delle certezze, sia in un senso che nell’altro. Infatti, qualora dovessimo scoprire che il nostro partner ci è stato realmente infedele, potremmo decidere di concludere la nostra storia avendo le prove del torto subito ma, nel caso in cui i nostri dubbi si rivelassero infondati, potremmo liberarci di quel peso e di tutti i nostri dubbi e proseguire con l’animo più leggero, senza rischiare di rovinare un rapporto a causa di preoccupazioni infondate.