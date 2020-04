In Your Eyes, il nuovo singolo di The Weeknd

Da domani, venerdì 24 aprile, sarà in radio “In Your Eyes”, estratto dal nuovo album dei record di THE WEEKND, “After Hours”.

Il brano, con oltre 92 milioni di stream su Spotify, segue le sonorità tipicamente anni ’80 che caratterizzano l’intero disco, qui arricchite da un assolo di sax. Nel testo, il cantante parla di una relazione fatta di alti e bassi a causa delle sue numerose infedeltà, per cui prova un estremo rimorso.

Il videoclip, che ha già totalizzato oltre 16 milioni di views, è diretto da Anton Tammi e ricorda le atmosfere dei film horror anni ’80 dalle sfumature splatter.

Guarda il video

Il nuovo singolo

“In Your Eyes” è il nuovo singolo estratto da quello che è stato definito l’album del 2020, “After Hours”. Il disco di THE WEEKND, infatti, sta collezionando una serie di successi e traguardi nelle classifiche di tutto il mondo. Da quattro settimane consecutive è alla #1 della Billboard 200 Chart e anche in Italia si conferma stabile nella Top 5 della classifica FIMI degli album più venduti, dopo aver debutto direttamente al #1.

“After Hours” ha debuttato alla #1 in Canada, Australia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Italia (per la prima volta) e Nuova Zelanda. L’album ha raggiunto la #1 su Apple Music in oltre 85 paesi e ha dominato la Spotify Global Chart, in cui 7 brani si sono classificati nella Top 10.

Anche il singolo “Blinding Lights”, certificato Disco di Platino in Italia si conferma la hit del 2020 ed è tutt’oggi alla #1 della Global Spotify Chart con oltre 768 milioni di stream sulla piattaforma. Nella classifica italiana di Spotify si posiziona stabile nella Top 10 e nella classifica FIMI dei singoli, dopo essere stato alla #1, è stabile in Top 5. Infine, si è posizionato #1 nella classifica Earone per due settimane consecutive, e ancora oggi è uno dei brani più suonati dalle radio.