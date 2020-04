Il Principe Harry per i 75 anni del Trenino Thomas

Mattel ha annunciato oggi un episodio speciale de “Il Trenino Thomas e la Locomotiva Reale”, che sarà accompagnato da una breve introduzione video fatta da Harry, Duca di Sussex.

Questo episodio speciale è stato prodotto in occasione del 75° anniversario della nascita del brand che si celebra quest’anno. Tra i personaggi sua maestà la Regina d’Inghilterra e sua altezza reale il Principe di Galles ancora bambino.

Il contenuto racconta il viaggio di Thomas verso Londra, durante il quale incontrerà un nuovo personaggio, Duchessa da Loughborough, la cui voce nella lingua originale è prestata dall’attrice Rosamund Pike (protagonista di “Gone Girl” e interprte in “Orgoglio e Pregiudizio”).

Il Duca di Sussex, a proposito ha detto

“Il Trenino Thomas, negli ultimi 75 anni, è sempre stato un personaggio rassicurante e amichevole per tantissime famiglie: ha intrattenuto, educato e ispirato i bambini su questioni importanti attraverso storie e personaggi emozionanti. ù Anche io ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia legati al Trenino Thomas, che mi ha accompagnato durante la crescita portandomi in nuovi posti attraverso le sue avventure. Sono molto orgoglioso di essere stato invitato a prendere parte per questo episodio speciale e auguro al Trenino Thomas un felice anniversario. ”

L’introduzione video, fatta dal Duca di Sussex, è stata registrata a gennaio di quest’anno, a seguito di una donazione fatta in beneficenza.

Nello speciale di 22 minuti, Sir Topham Hatt viene invitato a Londra da sua maestà la Regina, per ricevere un premio per il distinto servizio fornito negli anni alla ferrovia, e suo figlio, un giovane Principe Carlo, ha richiesto che sia proprio il Trenino Thomas ad accompagnarlo verso la terraferma.

Essendo però per Thomas la prima volta in visita a Londra, si perde lungo la strada dovendo affrontare tante peripezie, ma ciò non gli impedisce di raggiungere la destinazione. Thomas e Sir Topham Hatt lavorano insieme per rimediare al loro ritardo e durante il viaggio Thomas incontra Duchessa, una nuova locomotiva dall’aspetto elegante.