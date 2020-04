Il Nuovo SUV 2008 di Peugeot (VIDEO)

La Peugeot completa la gamma dei Sport Utility con il debutto di Nuovo 2008, SUV compatto ideale anche per la città: un sapiente mix fra tecnologia d’avanguardia, stile distintivo ed esperienza di guida ai massimi livelli.

La grande novità è che, grazie ad una piattaforma di nuova concezione, per la prima volta un SUV PEUGEOT può accogliere tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o 100% elettrica. Un piccolo miracolo che si traduce in una totale libertà di scelta per il Cliente che non deve più rinunciare a nulla in fatto di stile, abitabilità e capacità di carico, tecnologia e piacere di guida.

Spettacolari sono gli interni, dominati dall’ultima evoluzione del nuovo PEUGEOT i-Cockpit®, ora tridimensionale, dal volante compatto e dal grande touch screen centrale attraverso cui gestire le principali funzioni dell’auto. Elementi che, tutti insieme, contribuiscono a generare un’esperienza di guida unica.

Nuovo SUV 2008 innova anche in fatto di sicurezza, grazie alla disponibilità di sistemi di assistenza attiva alla guida ADAS che permettono un livello di guida autonoma di tipo 2, il massimo concesso oggi dalla legge.

Non resta che mettere in moto e gustarsi il viaggio, a prescindere dalla motorizzazione scelta, magari prediligendo l’innovativo cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, compagno di viaggio ideale in grado di esaltare le performance del motore e contenere i consumi.

Il video