Il mercato delle criptovalute al servizio dei vostri risparmi.

In questo periodo potrebbe venirci l’idea di investire qualche risparmio in un mercato che possa essere valutato come “sicuro”. Certo, viviamo in tempi nei quali anche il caro e vecchio “mattone” sembrerebbe subire colpi alla sua proverbiale solidità: vediamo che il trend del mercato, ormai da qualche anno, tende a svalutare gli immobili e il futuro non promette bene, per questo settore. La congiuntura che stiamo vivendo, quindi, potrebbe farci desistere dal nostro proposito di investimento e farci tenere i soldi “sotto al materasso” (cioè in banca). Eppure vi è un mercato che potrebbe promettere grossi vantaggi, perché molti ne ha recentemente mantenuti: stiamo parlando di criptovalute. se volete scoprire qualcosa in più su questo argomento, se vi solletica l’idea di investire qualche risparmio in un settore che sembra essere davvero florido, se volete anche capire quali siano le criptovalute più gettonate, le prossime righe sapranno fare luce sui vostri dubbi e guidarvi in questo mondo che, da virtuale, si è via via trasformato in una realtà davvero molto conveniente.



IN PRINCIPIO FURUNO I BITCOIN…

Nel lontano 2009 venne lanciata una moneta virtuale chiamata Bitcoin: inizialmente non si poteva acquistare una quota di questa valuta, tutto ciò che era possibile era “minarle”. Cosa significa “minare dei Bitcoin”? Significa scrivere delle parti di codice che poi serviranno per la gestione dei server che ospiteranno la valuta. Come ricompensa, ecco che delle monete venivano inviate ai coder, che potevano metterle da parte per il futuro. E sono stati fortunati, perché i Bitcoin hanno avuto davvero un successo imprevedibile: stiamo parlando di un valore medio, a oggi, di ottomila dollari a Bitcoin. Ovviamente si tratta di un cambio stellare, difficilmente le altre criptovalute potranno replicare questo incredibile successo. Ma si possono ugualmente fare buoni affari con le “figlie” dei Bitcoin. Di quali monete parliamo? Nel prossimo paragrafo vi illustreremo le più celebri e quelle sulle quali ci sentiremmo di scommettere per il futuro.



…OGGI TANTE ALTRE

Per prima cosa, sappiate che il numero delle criptovalute presenti oggi sul mercato è davvero esorbitante: pensate che parliamo di più di 2.000 possibilità per i vostri investimenti. Certo, non tutte hanno lo stesso andamento, alcune si sono già rivelate più “forti” di altre: prendiamo i nomi più celebri, come Ethereum, Dash, Litecoin, Ripple e Monero. Queste le valute che si stanno distinguendo con grande successo in questo campo. Ovviamente starà a voi seguirne l’andamento giorno per giorno. Ma l’investimento parrebbe essere davvero conveniente.



La fortuna delle criptovalute deriva dal fatto che, non essendo emesse da nessuna banca centrale, non sono soggette a tassazione, l’invio e il ricevimento sono completamente anonimi (fatto che ha spesso visto dei malviventi richiedere riscatti e pagamenti proprio in Bitcoin) e piano piano sempre più attività stanno permettendo di acquistare la merce utilizzando proprio queste monete.

Il salto dal virtuale al reale è stato, ancora una volta, visionario e molto proficuo per chi, negli anni passati, si è deciso a investire in questo settore. Speriamo che il successo possa continuare, così da darci sempre più possibilità di guadagno.