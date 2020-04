I viaggi del Kilimangiaro (19 aprile)

Camila Raznovich dagli studi Rai di Milano dà il via, alle 16.25 di domenica 19 aprile su Rai3, ad una nuova puntata del Kilimangiaro.

Le anticipazioni della puntata

Nello studio di Roma, Mario Tozzi parla di sale e saline, nel Mediterraneo e nel mondo. Tanti gli ospiti a cominciare dal velista Giovanni Soldini che torna con le sue straordinarie storie di mare.

Nel corso del pomeriggio domenicale di Rai3 i consigli di Gloria Aura Bortolini per continuare a viaggiare dal divano di casa.

Torna anche la biologa marina Mariasole Bianco che accompagna i telespettatori alla scoperta della vita negli abissi marini, regolata dall’utilizzo della bioluminescenza.

Tra i tanti filmati, il terzo episodio dei “viaggi al rallentatore” in Bolivia. Poi, tappa in Liguria con il cacciatore di paesaggi Fabio Toncelli, viaggio alle isole Mauritius e passeggiata a cavallo in Scozia. Documentari sulle isole Andamane e su Jakarta e “cartoline” in giro per gli Stati Uniti.