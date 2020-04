Office 365 cambia nome: dal 21 aprile 2020, infatti, la celebre suite da ufficio diventa Microsoft 365.

I nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family sono ora disponibili, offrendo funzionalità intelligenti in costante aggiornamento per aiutare gli utenti ad essere più organizzati, sicuri e creativi, sia in ambito lavorativo sia nella vita privata.

Cambia il nome, ma non la “sostanza”. Outlook, per e-mail, calendario e rubrica, il word processor Microsoft Word, il foglio elettronico Excel, PowerPoint per la creazione di presentazioni, oltre a tutti gli altri software “classici” della suite.

E poi alcune novità che vi presentiamo di seguito.

Le nuove funzionalità

Microsoft Editor è ora disponibile come estensione dei browser Microsoft Edge and Google Chrome , offrendo consigli di scrittura indipendentemente dall’attività che si sta conducendo: dalla stesura di una mail alla scrittura di un post su Twitter, fino alla creazione di una story su Facebook.

è ora disponibile come , offrendo consigli di scrittura indipendentemente dall’attività che si sta conducendo: dalla stesura di una mail alla scrittura di un post su Twitter, fino alla creazione di una story su Facebook. PowerPoint Presenter Coach usa l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a preparare i propri discorsi in inglese: le nuove funzionalità offrono feedback in tempo reale sul tono di voce utilizzato, suggerimenti grammaticali e su come formulare il proprio discorso in modo più efficace.

usa l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a preparare i propri discorsi in inglese: le nuove funzionalità offrono feedback in tempo reale sul tono di voce utilizzato, suggerimenti grammaticali e su come formulare il proprio discorso in modo più efficace. Premium Creative Content in Office aiuta a migliorare la creatività e l’impaginazione dei propri documenti offrendo accesso esclusivo a oltre 8.000 immagini e 175 video in loop della libreria Getty Images, 300 nuovi font e 2.800 nuove icone per creare presentazioni ad alto impatto. Inoltre, gli abbonati hanno a disposizione 200 nuovi template per Word, Excel e PowerPoint grazie a Premium Office templates .

aiuta a migliorare la creatività e l’impaginazione dei propri documenti offrendo accesso esclusivo a oltre 8.000 immagini e 175 video in loop della libreria Getty Images, 300 nuovi font e 2.800 nuove icone per creare presentazioni ad alto impatto. Inoltre, gli abbonati hanno a disposizione 200 nuovi template per Word, Excel e PowerPoint grazie a . La nuova funzionalità Meet Now di Skype permette di connettere gratuitamente fino a 50 persone in pochissimi clic.

Quanto costa

Sarà possibile acquistare le nuove licenze Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family (6 account) rispettivamente a un costo di 69€ e 99€ all’anno sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori.