I Fatti vostri: la puntata del 22 aprile

Nuova puntata de I Fatti vostri, su Rai2, con la conduzione di Giancarlo Magalli e Roberta Morise.

Gli ospiti della puntata de I Fatti Vostri

Tra gli ospiti della puntata de “I Fatti Vostri”, in onda mercoledì 22 aprile dalle 11.00 su Rai2, ci sarà l’immunologo Giacomo Gorini, che lavora ad Oxford e fa parte dello staff che a breve inizierà la sperimentazione sul vaccino prodotto da un’azienda di Pomezia.

Gorini spiegherà come verrà condotta la sperimentazione e cosa si attendono gli esperti dai test. Nel corso della puntata interverrà anche Fiordaliso, la cui famiglia è stata fortemente colpita dal coronavirus.

In collegamento da Madrid il molisano Fabrizio Saponaro racconterà come la pandemia ha messo in crisi la capitale spagnola.

Il 22 aprile è anche la 50a Giornata mondiale della Terra: Giancarlo Magalli ricorderà questa importante ricorrenza per il nostro Pianeta con il giornalista Marcello Masi, con il celebre chef Heinz Beck e con il presidente dell’Unione Coltivatori italiani, Mario Serpillo.