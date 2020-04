Huawei, un importante aggiornamento in arrivo

Sono in arrivo importanti novità per tutti gli appassionati Huawei: il brand cinese ha annunciato l’imminente rollout degli aggiornamenti di sicurezza del mese di Maggio, nonostante le patch di Marzo e di Aprile siano ancora in distribuzione presso gli utenti orientali e occidentali.

Le motivazioni relative a un update così tempestivo, in anticipo rispetto ai normali tempi di distribuzione, riguardano la necessità di correggere il prima possibile numerosi bug e falle di sicurezza di livello critico e medio, nel complesso 26. L’aggiornamento si rivela quindi necessario per gli smartphone con interfaccia Huawei EMUI che Magic UI (che troviamo su alcuni dispositivi Honor).

Le vulnerabilità riscontrate (2 gravi, 22 di livello elevato, 2 medio), se sottovalutate avrebbero potuto rivelare in chiaro diversi dati sensibili dell’utente, oltre ad aprire “vie di ingresso” virtuali parecchio ambite dagli hacker di passaggio. Entro qualche settimana, con l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento, gli exploit in questione non potranno essere più sfruttati.

L’update coprirà ovviamente anche le vulnerabilità presenti in EMUI 10.1, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria Huawei, basata su Android 10 e pre-installata sulla serie P40.

A chi non avesse ancora provveduto all’aggiornamento, ricordiamo che la nuova EMUI ha permesso l’arrivo di feature multimediali di grande interesse, spesso richiesti dagli utenti nel forum ufficiale del produttore: tra di essi, la connessione con schermi multipli, che permette di utilizzare più dispositivi in una volta; l’assistente vocale Celia, il pannello di controllo Multi-Device e una galleria fotografica cross-device (consultabile da più device Huawei).

Nonostante le obiettive difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, il 2020 si sta comunque rivelando un anno produttivo per il colosso orientale, grazie anche al debutto di chipset di fascia alta quali i nuovi Kirin 985 e il lancio di nuovi tablet MediaPad e smartphone Nova / serie P, ancora dei bestseller tra gli utenti: quali altre sorprese ci aspettano nei prossimi mesi?