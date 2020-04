Gli eleganti notebook Huawei: MateBook D

Huawei ripropone, sul mercato dei notebook, la nuova serie Matebook D. Forte del successo ottenuto con la precedente serie, il colosso cinese lancia la versione 2020 della serie che combina un ottimo mix qualità-prezzo.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Eleganti, compatti e potenti, i nuovi MateBook D 14’’ e 15’’ superano in termini di performance i loro predecessori, grazie al nuovo processore AMD Ryzen™ 5 3500U.

Dotati di una gamma di funzioni migliorate, ampio display FullView, prestazioni eccellenti, collaborazione Multi-Schermo, accesso e avvio rapido tramite impronta digitale e connettività ad alta velocità.

I nuovi notebook offrono un’esperienza utente ancora più elevata in dispositivi compatti e leggeri. Le versioni da 14″ e 15″ pesano rispettivamente 1.38 e 1.53kg.

Presentano una camera a scomparsa e uno schermo 16:9, con cornici laterali e superiori che misurano rispettivamente solo 4.8mm e 5.3mm.

I display FullView trovano spazio in pc dalle dimensioni compatte, con un rapporto screen-to-body rispettivamente dell’84% e 87%.

Novità importanti per quanto riguarda l’archiviazione in HUAWEI MateBook D 15’’: la memoria a doppio canale da 512GB ROM, dotata di due dispositivi di archiviazione composti da un disco a stato solido e un disco rigido, migliorano le capacità di memoria del computer, mentre la tecnologia G-Sensor protegge il disco rigido da urti e cadute accidentali.

HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ hanno Fingerprint Power Button: il pulsante due in uno che integra il sensore di impronte digitali in quello di accensione, in questo modo l’accesso al pc è One-Touch.

COLLABORAZIONE MULTI-SCHERMO

HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ sono sempre più connessi e interagiscono velocemente con gli smartphone Huawei per un’esperienza Multi–Screen senza limiti e senza interruzione di continuità.

Device e computer si collegano rapidamente, grazie alla funzione Huawei Share OneHop.

Dopo aver avvicinato il device alla zona NFC del pc, i due dispositivi saranno collegati.

Una volta stabilita la connessione, il display dello smartphone sarà comodamente visualizzabile sul desktop del pc.

In questo modo, semplice e immediato, sarà possibile trasferire i propri file da un dispositivo a un altro, accedere ai messaggi o e-mail presenti sul telefono, aprire le proprie app Android preferite e finalizzare un lavoro iniziato sul telefono direttamente sul computer godendo della comodità offerta da mouse e tastiera.

BATTERIA E RICARICA VELOCE

HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ supportano la ricarica rapida, ideale per quegli utenti che vogliono ottimizzare il tempo a loro disposizione. HUAWEI MateBook D 14’’ con solo 30 minuti di ricarica raggiunge fino al 46% di autonomia.

La sua batteria da 56 Wh promette un’autonomia fino a 10 ore di lavoro in ufficio, 9.5 ore di riproduzione video e 9.4 ore di navigazione web (con una ricarica completa).

Il caricabatterie di HUAWEI MateBood D da 15” supporta anche la tecnologia SuperCharge, consentendo al pc di ricaricarsi fino al 54% in soli 30 minuti e permettendo – con carica completa – di lavorare per ben 7.2 ore in ufficio, sostenere 9.2 ore di riproduzione video e 8.8 ore di navigazione web.

Il caricabatteria di entrambi i Matebook possiede ben due porte Type-C e può essere utilizzato anche come cavo per il trasferimento dati: due funzioni essenziali proposte da una soluzione compatta e leggera. Entrambi i caricabatterie sono sicuri e progettati per proteggersi automaticamente dal surriscaldamento.