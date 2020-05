Giuliano Sangiorgi: “Il prossimo album sarà una bomba”

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico di “Rock and Roll Circus”.

Con i due conduttori si è parlato dell’argomento del momento, legato all’emergenza coronavirus. Ma anche di quelli che sono i progetti futuri della band, momentaneamente frenati dalla situazione che stiamo vivendo.

“C’è stato un momento di down totale in cui non riuscivo a pensare, non volevo manco fare un disco. Pensavo solo all’essere umano, questo ha fatto il virus: come la livella di Totò ci ha livellati. Credo nel vaccino, nella scienza, dottori, infermieri e tutti quelli che hanno lavorato in questo momento. Cosi come chi è rimasto a casa. Questa emergenza ha livellato tutti verso l’alto, tutti abbiamo fatto un gesto eroico rimanendo a casa. Ragiono positivo, ma dall’altro lato mi auguro che non dovremo prendere precauzioni permanenti. Lunedì state ancora a casa! Lo dico anche a mia madre. Non vanifichiamo. Poi potremo pensare ai palchi, ai concerti… In questo momento, da lunedì 4 maggio costruiamo il futuro. Dobbiamo permettere che tutti vengano aiutati”.