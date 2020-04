Gin Tonic profumato: la ricetta del cocktail

GIN TONIC PROFUMATO

Un Gin Tonic originale, caratterizzato dai profumi della primavera e da qualche spezia, da abbinare al gusto secco e piacevolmente amaro della Tonica Rovere Sanpellegrino.

Ingredienti

1 bottiglia di Tonica Rovere Sanpellegrino

5 cl di London Dry Gin

un ciuffo di rosmarino

bacche di ginepro

scorza di limone

ghiaccio q.b.

Preparazione

In un bicchiere capiente aggiungere del ghiaccio, versare il Gin e la Tonica Rovere, mescolando delicatamente e decorando il tutto con un ciuffo di rosmarino, tre bacche di ginepro e una scorza di limone. Il consiglio in più? Bruciare il rosmarino prima di metterlo nel bicchiere per far sì che si percepisca il profumo di affumicato degli oli essenziali che ci sono nelle sue foglie.