Fitbit presenta Charge 4, il tracker per fitness e benessere

Fitbit ha annunciato Charge 4, il tracker per fitness e benessere.

Le novità di Fitbit Charge 4

Tra le novità, GPS integrato e Spotify Connect & Control e un’autonomia fino a 7 giorni.

Il nuovo fitness band, resistente all’acqua, supporta l’ultima innovazione: i Minuti in Zona Attiva.

Si tratta di un nuovo parametro personalizzato del battito cardiaco che, basandosi sul battito a riposo e sull’età, consente di tracciare ogni attività che fa battere il cuore. Dallo spinning indoor alla lezione di yoga, misura il tempo in ogni zona cardio e i progressi verso l’obiettivo settimanale di 150 minuti di attività

Charge 4 è il primo tracker Fitbit con GPS integrato che consente quindi di lasciare il telefono a casa e ottimizzare gli allenamenti all’aperto, come corsa, camminata ed escursioni outdoor.

Inoltre, traccia ritmo e distanza in tempo reale e, oltre alle 20+ modalità di allenamento basate su obiettivi, ne offre 7 con GPS.

Dopo aver completato un esercizio utilizzando il GPS, basta sincronizzare il dispositivo per visualizzare nell’app® Fitbit una mappa basata su GPS e battito cardiaco e scoprire l’intensità dell’allenamento, tracciare le zone cardio durante il percorso e visualizzare le variazioni di performance in base alla tipologia di terreno, per capire come migliorarsi.

Monitoraggio del sonno con Charge 4

Il sonno è una componente fondamentale per il mantenimento della salute, del benessere generale e del sistema immunitario.

Per questo motivo, le più avanzate funzioni per il sonno di Fitbit sono incluse su Charge 4.

L’obiettivo è quello di tracciare e migliorare il proprio riposo.

Precedentemente disponibile solo su smartwatch, la sveglia intelligente (in arrivo) sfrutta l’apprendimento automatico per attivarsi nel momento ottimale.

Il punteggio del sonno, inoltre, offre insight più approfonditi e consente di comprendere la qualità del proprio riposo ogni notte. Charge 4 offre anche altre funzionalità per aiutare a dormire meglio, come le sveglie al polso e la Modalità Sonno.

Charge 4 integra anche un sensore per la rilevazione della saturazione di ossigeno (SpO2), rendendo accessibile nell’app Fitbit un grafico delle variazioni stimate dell’ossigeno. Grazie a quest’ultimo è possibile visualizzare una stima delle fluttuazioni del livello di ossigeno nel flusso sanguigno, che possono indicare variazioni nella respirazione durante il sonno.

Charge 4 include anche tutte le già note funzioni essenziali di benessere e forma fisica Fitbit, come il rilevamento automatico dell’allenamento con SmartTrack®, il livello e il punteggio di attività cardio, la rilevazione dei piani saliti, i promemoria orari per il movimento, il monitoraggio della salute femminile e la registrazione di alimenti, acqua e peso.

Immancabile anche tutta la motivazione garantita dal più grande social network mondiale di fitness, con quasi 30 milioni di utenti attivi nel mondo, così come i consigli e gli insight gratuiti sull’attività e sul sonno disponibili nell’app Fitbit per una panoramica completa sul proprio stato di salute e forma fisica.

Prezzi, disponibilità e accessori

I pre-ordini di Charge 4 e Charge 4 Special Edition iniziano su Fitbit.com. Il prodotto sarà disponibile globalmente a partire dal 15 aprile 2020 in tutti i negozi.

Charge 4 è disponibile a €149,99 nelle varianti Nero, Prugna e Blu notte/Nero.

Charge 4 Special Edition è disponibile a €169,99 con l’esclusivo cinturino in tessuto riflettente granito/nero, oltre al cinturino Classic nero aggiuntivo per passare facilmente da uno stile elegante ad uno più sportivo