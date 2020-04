Federico Filippone live per il progetto social #iononmollodidanzare

Il maestro Federico Filippone, da anni gira il mondo per portare le eccellenze delle danze standard in tanti paesi. Pluripremiato in oltre 30 anni di carriera, coach e giudice ad altissimo livello ottenendo sempre grandi risultati e posizionamenti per i suoi allievi .

In tanti si sono innamorati della sua verve e grande carica nel comunicare questa sua mission.

Insegna a più categorie, tanti sono i nuovi vincitori di campionati mondiali tra cui l’ultimo a Penang in Malesia dove la sua coppia Andrea Ghiggiarelli e Sara Andracchio sono divenuti Campioni del mondo.

E poi ancora tra gli ultimi riconoscimenti quello ricevuto al Discover Destination Wedding Maratea, dall’organizzatrice Mariangela de Biase.

Oggi, sulla pagina Io non mollo di danzare, Filippone ha spiegato il grande ma funzionale sacrificio di restare a casa e dare consigli per tenere allenato il corpo. A intervistarlo il maestro Alberto Pregnolato.

“Importante lanciare un messaggio di speranza, dichiara Filippone,non abbassate la guardia sui vostri sogni e desideri agonistici e la ripresa permetterà a tutti di dare il meglio dopo un periodo di grande isolamento

Lavorare sulla grande prestazione psicomotoria è fondamentale e in questi giorni vi è tempi per farlo, approfittatene”

Durante la diretta Facebook, il maestro Filippone ha ufficializzato la realizzazione di un grande evento in collaborazione con la prestigiosa struttura Hotel SPA di Villa del mare a Maratea. Nella suggestiva location si terrà un gran gala di danza con la partecipazione di tanti nomi della danza italiana famosi.