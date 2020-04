Esclusivo: Uno Mattina in famiglia in onda fino al 28 giugno

Esclusivo: Uno Mattina in famiglia andrà in onda fino al 28 giugno. La conclusione del programma, solitamente, era fissata al massimo nei primi giorni di giugno.

Si tratta della seconda volta su trentuno edizioni del programma di Michele Guardì: l’ultimo precedente risale alla prima stagione (si chiamava Mattina 2, ndr), conclusasi il 1 luglio del 1990. Al timone del programma c’erano Alberto Castagna e Sofia Spada.

Il presente, invece, con il “tandem vincente” composto da Monica Setta e Tiberio Timperi che, forte degli ascolti di questa stagione, si appresta a slittare la chiusura di una stagione magica.

La puntata del 18 aprile

Sabato 18 aprile, a partire dalle 7.40, su Rai1, Uno Mattina in famiglia torna una puntata ricca di ospiti e argomenti di attualità.

Anche per questo weekend, Marco Aprea, autore e regista del programma, ha allestito un “raffinato mosaico di ospiti”.

Per l’emergenza Covid 19 interverrà il professor Massimo Ciccozzi, responsabile unità di ricerca in statistica medica ed Epidemiologia molecolare università campus biomedico di Roma

In collegamento via Skype ci saranno il filosofo Massimo Cacciari e l’attore Corrado Tedeschi. Non mancherà la presenza di Costantino D’Orazio, ospite abituale del programma, così come di Giovanni Terzi.

Sempre in video chiamata ci saranno alcune famiglie italiane, da nord a sud, che racconteranno la loro esperienza in questo periodo di stop forzato.

Dulcis in fundo, a sorpresa (anche se si tratta di una voce non confermata) ci sarà un collegamento da Cellino San Marco!

Chi ci sarà? Al Bano Carrisi? Non vi resta che seguire la puntata….