DaBaby: la rap superstar pubblica il suo secondo album

La giovane rap star americana DaBaby pubblica il suo secondo disco “BLAME IT ON BABY”, da oggi in tutti gli store digitali.

Con una voce e un carisma unici, il rapper di Charlotte ha presentato al pubblico 13 tracce che vanno dal primo brano che apre il disco “”Can’t Stop” passando per “NASTY” featuring Ashanti e Megan Thee Stallion.

Fino ad arrivare all’ultimo singolo “Find My Way”, brano accompagnato da un mini film di 10 minuti che ha superato quota 11 milioni di views su YouTUbe.

L’album include anche brani già amati dai fan come “Rockstar” e “Talk About It”. Il disco è stato per la maggior parte prodotto da DJ K.i.D insieme a Jetsonmade, London On Da Track e altri produttori.

Nel disco sono presenti guest star come Quavo, Future, Roddy Ricch, Ashanti, Megan Thee Stallion, A Boogie wit da Hoodie e YoungBoy Never Broke Again.

DaBaby parla del suo album

“Questo disco dimostra che non c’è nessuno versatile come me nel rap in questo momento” ha dichiarato DaBaby aggiungendo: “durante il processo creativo di Blame it on Baby” ho fatto in modo che ogni canzone potesse essere potenzialmente una hit”.