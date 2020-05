Concerto del Primo Maggio: ecco il cast definitivo

Il Concerto del Primo Maggio andrà in onda domani, venerdì 1 maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2 con Gino Castaldo e Ema Stokholma

Il programma sarà condotto in diretta dal Teatro delle Vittorie da Ambra Angiolini, per il terzo anno al timone dell’evento che inaugura il nuovo mese.

Il Cast

Sting completa il cast musicale di questa edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio di Roma, esibendosi dal suo studio a Londra. Nei giorni scorsi si era aggiunta anche Patti Smith, insieme a Gianna Nannini, Vasco Rossi e Zucchero.

A loro si aggiungono Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato. E poi Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesco Gabbani.

Ci sarà il vincitore de Le nuove Proposte di Sanremo 2020, Leo Gassmann, oltre a Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Noemi, Niccolò Fabi e tanti altri ancora.