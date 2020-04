Come fare la pizza in casa: la video ricetta di Servidio

Dopo l’articolo dedicato a come fare il pane in casa, oggi vi proponiamo quello della Pizza.

Un piccolo tutorial tutto per voi per realizzare una pizza casalinga…TOP! Protagonista, ancora una volta, Alessandro Servidio, esperto maestro pizzaiolo,

In tempi di quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, Servidio fornisce un videotutorial per poter gustare un’ottima pizza fatta in casa: una piccola delizia per il palato.

Ma è anche un ottimo modo per concedersi qualche ora di svago in cucina.

Prima, però, riepiloghiamo gli ingredienti necessari per l’impasto.

Ingredienti dell’impasto:

– 500g di farina 00

– 350ml di acqua

– 6g di lievito di birra

– 12g di sale

– 15g di olio

Pizza fatta in casa: la video ricetta