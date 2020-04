Cellulari vintage: 8 dispositivi indimenticabili

8 cellulari indimenticabili: ecco una raccolta di alcuni dispositivi ormai “vintage”

Altro che fotocamera quadrupla, foto da 100 megapixel, giga e giga di ram così come di traffico internet incluso.

Anche perché, nei primi anni del 2000 collegarsi a Internet era ancora utopia e le prime connessioni dati in Wap erano costose.

In questa quarantena forzata il cellulare è importantissimo per chi è costretto a lavorare o studiare da casa.

E riaffiorano i ricordi su come la tecnologia si sia evoluta negli ultimi 20 anni e di come sono cambiati i dispositivi.

Rispolverando dall’album dei ricordi quelli che erano i cellulari più in voga.

Gli 8 cellulari Vintage

Tutto ebbe inizio con l’Etacs

Il Motorola 4500X, è stao il primo telefono trasportabile ETACS. Con questa sigla vengono indicati i primi modelli di cellulari introdotti nel 1990 con il sistema Enhanced Total Access Communication System (“sistema di comunicazione ad accesso totale avanzato”, abbreviazioni comunemente utilizzate: “E-TACS”, “ETACS”). In Italia l’ETACS è stato introdotto nel 1993. Un pezzo importante della storia della telefonia, considerando che SIP (l’attuale TIM) realizzò i primi prefissi per cellulari. In origine fu il 0337 (luglio 1990) per le utenze business, a cui fece seguito lo 0336. Per le utenze private, dal gennaio del 1993, arrivò prima il 0330 e poi lo 0360. A fine 1994 si aggiunge il 0368: il numero era composto da 6 cifre in caso di abbonamento, 7 se il numero era ricaricabile.

Di Garry Knight – Flickr: Old Motorola Mobile, CC BY-SA 2.0, Collegamento

Indimenticabile fu il Microtac lanciato da Motorola. Il primo dispositivo di questa famiglia è stato il modello 9800X, rilasciato il giorno 25 aprile 1989. Il mio primo cellulare è stato il modello 8900. Tutti con antenna estraibile, sportellino per poter rispondere alle telefonate che proteggeva anche da una possibile combinazione di tasti o chiamate involontarie.

StarTAC

Lo Star Tac fu l’evoluzione del precedente. Rilasciato per la prima volta il 3 gennaio 1996, è stato il primo cellulare a conchiglia in assoluto. All’epoca era molto costoso, tanto da equivalere a un iPhone di oggi.

Nokia 3310

Annunciato nel 2000, è stato uno dei cellulari di maggior successo della storia. Oltre 126 milioni sono stati gli esemplari venduti. Fu uno status symbol dell’epoca, per via della sua forma ma soprattutto delle funzionalità. Iniziavano i primi giochi su cellulare, ma anche maggior durata della batteria, ottimo segnale e la possibilità di inserire la sveglia.

Nokia 6600

Rappresentò la vera rivoluzione del nuovo millennio. Lanciato nel 2003, fu il precursore degli smartphone. Con lo schermo a colori, oltre ad essere un cellulare era dotato di fotocamera e lettore multimediale. Al suo interno il sistema operativo Symbian. La risoluzione delle foto? 640×480 VGA. Registrava anche filmati, e disponeva di uno zoom 2X. Pensare che era dotato di 16mb di Ram.

Nokia 3650

Anch’esso con fotocamera integrato, ma sicuramente passerà alla storia per via del suo design e della tastiera circolare, risultata scomodissima. Sistema che durò poco… Il dispositivo fu subito rimpiazzato dal 3660, con tastiera regolare.

Siemens C35

Uno dei cellulari più piccoli sul mercato. Aveva un’autonomia di 5 ore di conversazione, giochi, messaggi, orologio, sveglia e calcolatrice.

Ericsson T28

Di Holger.Ellgaard – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Collegamento

L’Ericsson T28 è stato il cellulare più leggero tra il 1999 e il 2001. Dotato di tecnologia GSM dual band, è stato anche il primo con batteriea a polimeri di litio. Molto particolare a livello estetico, con lo sportellino che era un trend del momento… ma soprattutto per il design dell’antenna.