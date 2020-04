Ascolti tv 5 aprile 2020: Uno Mattina in Famiglia è il programma con lo share più alto

Ascolti tv 5 aprile 2020: Uno Mattina in Famiglia è il programma televisivo con lo share più alto della giornata.

Il programma in onda su Rai1, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, ha infatti ottenuto il 22,97% (2.095.000 telespettatori). Una domenica mattina caratterizzata da informazioni inerenti all’emergenza Coronavirus, ma anche rubriche di attualità e intrattenimento.

Sempre sulla rete ammiraglia della tv di stato, brilla Linea Verde. La trasmissione condotta da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ha ottenuto 5.296.000 telespettatori (22,73% di share) doppiando Melaverde (Canale 5) che ha registrato 2.198.000 telespettatori (share 10,55%).

Menzione a parte per i tg, dove trionfa il tg1 delle 13:30 con 7.421.000 telespettatori (30,32%) e la Santa Messa della domenica delle Palme (7.328.000 telespettatori, share 39,95%).

Il pomeriggio

Anche il pomeriggio di domenica 5 aprile vede la leadership di Rai1. Sia con Domenica In, che ha superato i 3 milioni di telespettatori e il 17% di share. Qualcosina in meno per Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini: 2.810.000 telespettatori e 13,64% di share.

La sera

Anche il serale vede il predominio di Rai1 con l’ultima puntata della fiction Bella da morire. Sfiorati i 6 milioni di telespettatori e superato il 20% di share. Barbara e Live Non è La D’Urso, invece, si fermano a 2.474.000 telespettatori, e share del 11,13%. Supera il 9% di share Fabio Fazio con Che tempo che fa, programma che ottiene 2.823.000 telespettatori.