Ascolti tv 26 aprile: egemonia Rai1

In una domenica in cui ha spopolato il tg1 delle 20.00 per l’atteso annuncio del premier Conte sulla fase 2 (10.674.000, 35,26%), brillano gli ascolti della rete ammiraglia della tv di stato.

Così come per sabato 25 aprile, anche per il 26 Uno Mattina in Famiglia si appresta il programma leader di share della giornata.

La brillante conduzione di Monica Setta e Tiberio Timperi continua a conquistare il pubblico italiano sin dalle prime ore della giornata superando il 24% di share. Un programma di successo quello di Michele Guardì che, come già anticipatoVi, si protrarrà fino alla fine di giugno.

Sempre su Rai1 continua l’ottima annata per Linea Verde, con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Sfiorati i 4 milioni di telespettatori, con il 19,45% di share. Stesso ritmo anche per I Soliti Ignoti che ottiene il 20% di share e oltre 6 milioni di telespettatori.

Il pomeriggio è sempre all’insegna di Rai1: prima con Domenica In, che sfiora i 4 milioni di telespettatori nella prima parte. Prosegue l’egemonia dell’emittente anche con Francesca Fialdini e Da noi a ruota libera. Il programma subisce un leggero calo rispetto alla trasmissione di Mara Venier.

Nel preserale testa a testa tra L’Eredità e Avanti un altro, con la trasmissione di Rai1 che la spunta con il minimo distacco.

Per concludere, in prima serata trionfo della serie in replica L’Allieva, sempre su Rai1. 15,4% di share contro Live non è la D’Urso che si ferma al 13,51% nella presentazione e 12,21 nel programma.