Ascolti tv 18 aprile: lo share più alto è di Uno Mattina in famiglia

Lo share più alto della giornata di sabato 18 aprile è di Uno Mattina in famiglia.

Il programma di Rai1, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, si attesta come punto di riferimento del palinsesto della rete ammiraglia della tv di stato. 23,22% di share (sfiorati i due milioni di telespettatori) per l’appuntamento fisso del weekend di Rai1.

Il pomeriggio

Brilla Italia Sì con Marco Liorni: l’appuntamento pomeridiano di Rai1 ottiene il 13,58% superando i 2 milioni di telespettatori. Quasi due punti percentuale in più rispetto al best of della stagione di Verissimo.

Il preserale

La sfida tra L’Eredità e Avanti un altro viene vinta da Rai1, con quasi un punto percentuale in più. Subito dopo, I Soliti ignoti riesce a spuntarla su Striscia la Notizia con il minimo distacco.

Il serale

La serata all’insegna delle repliche vede questa volta Canale 5 avere la meglio. Ciao Darwin 8 – Terre desolate doppia nettamente Roberto Bolle – Il meglio di Danza con me (20,21% vs 10,35%)