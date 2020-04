Ascolti tv 11 aprile: Setta e Timperi con lo share più alto della giornata

La vigilia di Pasqua vede Uno Mattina in Famiglia con lo share più alto della giornata.

La trasmissione di Rai1, condotta Monica Setta e Tiberio Timperi, ha ottenuto un netto di 1.945.000 telespettatori, con share del 23,04%.

Grande successo quindi per la puntata dell’11 aprile 2020 che conferma il trend positivo di questa stagione televisiva: oltre mezzo milione di telespettatori in più e diversi punti percentuale in più di share rispetto alla scorsa stagione.

Ascolti tv 11 aprile pomeriggio

Bene anche il pomeriggio di Rai1. Italia Sì! di Marco Liorni ha totalizzato 2.524.000 telespettatori (share 14,92%). Su Canale 5 , invece, leadership per Beautiful con 3.142.000 telespettatori e share del 14,26%.

Pre serale e serale

Il preserale vede la vittoria, con il minimo scarto, di Canale 5 con Striscia la notizia: 5.274.000 telespettatori, share 17,61%. Su Rai 1, Porta a Porta – Speciale Veglia di Pasqua ha ottenuto 5.079.000 telespettatori (share 17,32%).

In serata, invece, La Veglia Pasquale con Papa Francesco su Rai1 domina con lo share del 18,85% e 5.643.000 telespettatori. Ciao Darwin 8 – Terre desolate si ferma a 4.372.000 telespettatori (share 17,15%).