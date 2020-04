Apple Watch 6: cosa aspettarsi dal nuovo smartwatch

Che cosa aspettarsi dalla prossima evoluzione di Apple Watch?

Si tratta certamente di una domanda che continua a solleticare la curiosità di tantissimi utenti affezionati ai gadget della Mela, a cinque anni dal debutto della prima generazione di smartwatch multifunzione.

Apple Watch 6: quando esce

Apple Watch 6, come sappiamo, debutterà a Settembre assieme al nuovo iPhone 12 (in tutte le sue varianti), e sembra promettere molto di più di quanto ci si aspetta. Se dal punto di vista estetico cambierà poco, l’hardware e le funzionalità relative al monitoraggio del sonno e dell’attività sportiva dovrebbero compiere un deciso balzo in avanti.

Le novità

Il nuovo smartwatch Apple sarà un dispositivo molto più orientato al fitness, al punto da poter essere utilizzato come sport-watch a tutto tondo.

Chi è appassionato di nuoto, corsa e camminata, ciclismo, yoga e tante altre discipline potrà trovare in Apple Watch 6 buone funzioni di fitness tracking, proponendo addirittura piani di allenamento personalizzato a seconda delle esigenze personali.

Come già anticipato, inoltre, lo sleep tracking sarà un’altra importante funzione svolta in piena autonomia dal nuovo smartwatch.

Fino ad oggi, infatti, monitorare il sonno sugli indossabili Apple è stato possibile con app di terze parti, ma non con soluzioni proprietarie: a partire dalla sesta generazione di Watch, potremo finalmente scoprire la qualità del nostro sonno in maniera nativa.

Un’altra funzione che potremmo scoprire a bordo del nuovo dispositivo è il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue: chi pratica sport su base quotidiana potrà così accorgersi di eventuali anomalie nella respirazione, ponendovi un rimedio veloce.

E’ legittimo, quindi, pensare che Apple Watch 6 sarà sempre più simile a uno smartwatch per atleti piuttosto che utenti generici?

La risposta sta nel mezzo: ci troveremo in presenza di un dispositivo che dimostra sempre più attitudine al fitness, che tuttavia non rinnega le funzioni base e avanzate che ci aspettiamo in uno smartwatch di fascia alta.