Android 11 avrà nuovi controlli per le smart home

Da pochi giorni è stata resa pubblica la seconda Developer Preview di Android 11, ultima evoluzione del sistema operativo Google che debutterà nella sua forma finale a Settembre.

I cambiamenti avvenuti, rispetto alla precedente versione beta, sono diversi: molti di essi riguardano la gestione dei gadget intelligenti, una presenza sempre più comune nelle moderne smart home.

Le novità

Dopo un’analisi accurata del codice sorgente, gli sviluppatori che hanno ricevuto Android 11 Developer Preview 2 hanno scoperto un nuovo menu dedicato all’accensione e alla gestione degli elettrodomestici smart presenti all’interno delle nostre case, con alcuni accorgimenti che renderanno il nostro smartphone un vero e proprio centro di controllo, rapido e funzionale.

Questa nuova feature, attualmente in via di sviluppo presso Google, includerà un’interfaccia di controllo comprensiva di tutti i controlli smart necessari a gestire da remoto i gadget presenti in casa; dagli assistenti virtuali, alle luci LED, ai frigoriferi e tanto altro ancora, come dimostrato dalle interfacce per la programmazione dei componenti (note come “API”) che fanno parte del menu.

Naturalmente, non poteva mancare chi ha già dato una dimostrazione pratica del funzionamento della nuova Developer Preview per Android 11: si tratta di uno sviluppatore del popolare forum XDA Developers, noto per la puntualità e la costanza con cui esamina le novità del mondo Android.

L’esperto avrebbe pubblicato una prima applicazione che, connettendosi all’API di Android 11 relativa al controllo remoto degli smart gadget, può attivare un elettrodomestico oppure accendere una lampadina con un semplice “tap” sullo schermo. Le impostazioni dell’app sono modificabili, garantendo effettiva libertà sia agli sviluppatori che agli utenti finali nella gestione.

Come vediamo, gli ingredienti per trasformare il nostro dispositivo Android in un valido centro di controllo per la casa iniziano a prendere forma sempre più velocemente, e forse un giorno saranno in grado di competere con le funzioni più specifiche delle app di terze parti dedicate alla domotica.

Riuscirà Google a dare un impatto ancora più decisivo al software per smart home, nei prossimi mesi?