“Andrà tutto bene”, la canzone della speranza di Pier Caruso

In queste settimane di lockdown molti artisti italiani sono scesi in campo per offrire un contributo a sostegno del nostro Paese: tra disperazione, tristezza e incertezza per il futuro, la musica rappresenta un elemento importante per sostenere chi sta soffrendo.

Tra le diverse iniziative in rete vi presentiamo una delle canzoni-manifesto di questo momento, il cui titolo è l’emblema del futuro, realizzata da Pier Caruso. Uno degli interpreti, autori e musicisti più talentuosi del panorama nazionale: un talent che non è emerso da nessun talent.

Tante esperienze, collaborazioni e produzioni (trovate il suo nome nella versione italiana del DVD biografico di Robbie Williams), Pier sta conducendo il programma Raccontaci di te ON AIR in collaborazione con Fraser TV in collaborazione con l’autore Christian De Fazio, un format che racconta gli artisti emergenti oltre il mondo del talent show.

Pier, come nasce questa canzone?

E’ il sentimento che tutti noi sentiamo, il desiderio che tutti noi auspichiamo, la forza alla quale ci stiamo aggrappando in queste settimane: dopo l’esperienza della collaborazione con Davide De Marinis con la hit estiva “Per ogni stella”, avevo voglia di scrivere ma proprio non ci riuscivo! Avevo come un blocco… Vedendo quello che stava accadendo ho preso la chitarra in mano e tempo 10 minuti la magia è avvenuta: avevo scritto inciso e melodia! Nel testo mi sono ispirato ai bambini che scrivono “andrà tutto bene” sul lenzuolo. E’ il messaggio di speranza per medici, infermieri, per chi lavora in prima linea ma è un messaggio per tutti noi.

Ci racconti anche come hai unito gli artisti?

Sebastiano D’Amato è stato il primo artista a cui ho fatto sentire il pezzo: è un vero bluesman che ho avuto il piacere di intervistare nel mio programma “Raccontaci di te ON-AIR”. Insieme abbiamo raffinato il pezzo. Una volta pronto ho chiamato i talenti che ho conosciuto nel mio programma e amici sui social: ho coinvolto Raphael, artista internazionale del mondo del raggae, Il CILE ha accettato di aprire con un saluto il video, Andrea Di Marco, famoso comico genovese ha chiuso il tutto. C’è stato un fil rouge che ci ha unito: Sebastiano D’Amato, Raphael, Varry, Valentina Sloboda, Savi Galdi, Daniele Manfrinanti, Lele Tico, Max Lo buono, Antonio F, Luca Fogliati e Sèbas da New York! In una settimana abbiamo fatto più di 20000 visualizzazioni, un sacco di condivisioni e like! Inoltre, continuano arrivare video di artisti sparsi per l’Italia che la cantano e quando scrivi una canzone sentirla cantare da tutti è una cosa che ti riempie il cuore!

Chi vorresti ringraziare?

Tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto comprese le persone che condividendo questo video o interagendo sui social consentono la diffusione del nostro progetto e quindi del nostro messaggio.

Non hai mai fatto un talent ma nel caso quale sceglieresti?

Sicuramente The Voice sarebbe quello più idoneo alla mia persona.

Una curiosità: sei molto conosciuto in Croazia, dove hai preso parte a diversi eventi nazionali.

La Croazia è ormai la mia seconda casa e mi hanno accolto come fossi stato Elton John! C’è grande rispetto per gli artisti e soprattutto per i talenti emergenti. La musica italiana è molto apprezzata e i network nazionali sono sempre alla ricerca di nuovi volti anche se sta andando ancora un tipo di musica che aveva successo da noi circa 15 anni fa. Non vedo l’ora di tornare per riprendere dei progetti attualmente sospesi.