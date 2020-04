A Pasqua si viaggia col Kilimangiaro su Rai3

Una Pasqua in giro per il pianeta, comodamente da casa, con il Kilimangiaro, in onda domenica 12 aprile, alle 15.55 su Rai3.

Kilimangiaro: protagonisti della puntata

Al timone come sempre Camila Raznovich, in collegamento da Milano, darà la linea al geologo Mario Tozzi che parlerà della geologia delle città del mondo.

Quali terreni sorreggono le metropoli che abitiamo? Non mancherà l’attualità con “Diario del mondo” che ospita il direttore dell’ISPI Paolo Magri.

Ospite anche Gabriele Saluci, dei “viaggi al rallentatore”, che per ricordare gli attentati di Pasqua dell’anno scorso in Sri Lanka, presenta il filmato del viaggio che fece lì, proprio in quel periodo.

Il professor Stefano Mancuso, poi, parlerà delle fioriture: da quelle classiche che tutti amiamo a quelle insolite e inaspettate. Tanti come sempre i filmati e le “cartoline” dai luoghi più incredibili e sconosciuti.

E mentre la Cuoca Rosa fa la sua ultima tappa in Nepal, un meraviglioso documentario porta i telespettatori a scoprire l’Egitto, terra biblica dai monumenti millenari. Un “giro” a Skagen in Danimarca e uno in Thailandia vista dall’alto.

Infine, Lima, la città dei Re, insolita e sconosciuta, l’Australia e il Brasile.