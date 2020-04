7 donne – AcCanto a te: la puntata dell’11 aprile

Sabato 11 aprile andrà in onda, in seconda serata su Rai 3, il quarto appuntamento di “7 donne – AcCanto a te”.

La protagonista sarà Giorgia e un estratto del concerto, sold out, registrato il 7 maggio 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in occasione del suo “Pop Heart Tour”, tournée nei palazzetti più importanti d’Italia organizzata e prodotta da Vivo Concerti in coproduzione con Microphonica.

Le immagini di questo concerto sono inedite e saranno trasmesse per la prima volta in TV per l’iniziativa “7 donne –AcCanto a te”.

7 donne – AcCanto a te: Giorgia

Un viaggio nel tempo, tra cover e alcuni fra i successi di Giorgia che con la sua voce coinvolge ed emoziona il pubblico. Sul palco con Giorgia, il direttore musicale Sonny T. Thompson, i musicisti Mylious Johnson, Jacopo Carlini, Fabio Visocchi, Anna Greta Giannotti e ai cori Diana Winter e Andrea Faustini. Alla direzione artistica Emanuel Lo. Giorgia veste una collezione Dior disegnata appositamente per lei e per il suo tour.