I DJ al tempo del coronavirus hanno reso internet un grande dancefloor digitale: affacciati alle finestre, dai balconi, in diretta dal loro salotto sui social network o su piattaforme di streaming.

Grazie alla tecnologia non si sono fermati e hanno continuano a suonare per sostenere l’industria musicale e intrattenere tutte le persone in isolamento.

Per coltivare la propria passione o per cominciare a muovere i primi passi, Pioneer DJ, azienda leader nella produzione di hardware e software per DJ, suggerisce i 5 prodotti per ricreare a casa uno studio da DJ e andare subito online con il proprio DJ set.

5 device per un DJ set online

WeDJTM App: come imparare a mixare con lo smartphone



WeDJ App, l’applicazione proprietaria di Pioneer DJ per imparare a mixare i propri brani preferiti. È disponibile gratuitamente per IOS e Android.

Inizia a mixare e prendi confidenza con il layout dei software e delle console per DJ con lo smartphone.

Non solo inizierai a mixare, ma potrai anche rendere assolutamente unici i tuoi brani con Hot Cue, loop, Pad FX, Transition FX e Combo FX.

Inoltre, imparerai velocemente a cimentarti anche con la console, WeDJ per iPhone è compatibile con la nostra Console intelligente DDJ-200. Tra le nostre apparecchiature migliori per i DJ agli esordi, questa console accessibile è compatibile con diverse app, tra cui edjing Mix e djay. Così potrai mixare la musica dalle piattaforme di streaming o dalla tua libreria.

Per iniziare ti basterà collegare lo smartphone alla console e le funzioni Pop-Hint e Tutorial di WeDJ per iPhone ti mostreranno come esercitarti nel DJing con l’hardware. Con tutta una serie di opzioni di collegamento, potrai sperimentare diversi set-up per DJ alle prime armi.

DDJ-200 – Per imparare i fondamentali e diventare un grande DJ

Ideale per DJ ai loro primi passi, il controller DDJ-200 è compatibile con smartphone e iPhone. È lo strumento perfetto per cimentarsi come DJ, il suo layout ripropone quello della console professionale e grazie alla funzione Tutorial dell’app, WeDJTM, che è possibile scaricare gratuitamente dall’App Store, si impara facilmente con il video tutorial. DDJ-200 offre letteralmente a chiunque – a prescindere da abilità tecniche o conoscenze musicali – un metodo intuitivo per mixare musica. Inoltre integra le varie piattaforme streaming come SoundCloud, Go+ e beatport link ed è possibile attingere ai brani in cloud, per mixarli in tempo reale sul proprio smartphone connesso al controller tramite bluetooth.Disponibile al prezzo consigliato di 159,00 Euro. Scopri di più su DDJ-200.

HDJ-X5BT – Cuffie Bluetooth per gli amanti della musica in movimento

Grazie alla tecnologia bluetooth wireless, le cuffie HDJ-X5BT permetteranno di ascoltare un sound di altissima qualità ovunque o di immergersi ancora di più nella visione di un film in streaming. Sono dotate di un microfono per parlare tenendo libere le mani e permettono di muoversi in libertà anche su una console DJ. Inoltre sono pieghevoli e quindi perfette per essere portate in viaggio. Disponibili in quattro varianti di colore – rosso, bianco, oro o nero – per ogni stile. Le cuffie HDJ-X5BT sono in vendita al prezzo di 159 euro.

Scopri di più sulle cuffie HDJ-X5BT

Diffusori DM-40 BT

Diffusori attivi desktop da 4 pollici con tecnologia nella variante in nero (DM-40BT) che in quella in bianco (DM-40BT-W ) creano un set-up domestico versatile e regalano al contempo un audio ricco e bilanciato, perfetto per la produzione e il DJing . Attingendo alla nostra tecnologia di diffusori professionali, abbiamo arricchito questi dispositivi compatti con la funzionalità wireless Bluetooth®, il supporto del codec audio di alta qualità Qualcomm® aptX™ e la compatibilità con il formato AAC.La tecnologia Groove ereditata dai nostri apprezzatissimi diffusori monitor attivi assicura una risposta fluida dei bassi, mentre la tecnologia DECO1 offre uno sweet spot più ampio, garantendo al tempo stesso un suono nitido e bassi ricchi nonostante le dimensioni compatte di questi dispositivi per desktop.I diffusori monitor attivi DM-40BT e DM-40BT-W sono disponibili prezzo consigliato di € 199 (a coppia), IVA inclusa.

Maggiori informazioni sui diffusori DM-40BT e DM-40BT-W

PLX-500, per gli amanti dei vinili!

PLX- 500 di Pioneer DJ, rinnova il design dei giradischi classici grazie alla tecnologia più all’avanguardia e offre a DJ e semplici appassionati, la possibilità di ascoltare musica o esibirsi con i vinili, garantendo un suono analogico caldo e cristallino.

Il giradischi PLX-500 è pronto all’uso: non appena estratto dalla confezione, grazie all’uscita in linea, che ti consente di collegarlo all’impianto audio o ai diffusori amplificati senza il bisogno di un amplificatore esterno. La copertina antipolvere ha la doppia funzione di espositore per la custodia di un vinile. Il PLX-500 è disponibile in versione nera (PLX-500-K) e bianca (PLX-500-W). Prezzo consigliato

349,00 Euro IVA compresa. Scopri di più su PLX-500