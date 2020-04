44 Gatti: Miao si Canta!

Rainbow invita tutti i bimbi a partecipare alla prima edizione di “Miao si canta!”, un concorso gattastico dove i piccoli potranno divertirsi ispirandosi alle famose canzoni di 44 Gatti, il cartone che ha conquistato il loro cuore e anche quello dei loro genitori.

Miao si canta! è un’iniziativa per coinvolgere e aiutare i bambini a mettere in mostra il proprio talento musicale, giocando con le canzoni della serie tv, stimolando la loro parte canora anche in questo periodo in cui si sta più a casa.

“Miao si canta!” è in partnership con Antoniano, Rai Yoyo e Rai Radio Kids.

Partecipare è semplicissimo: dal 6 aprile al 30 giugno ogni bambino sceglierà la sua canzone preferita della serie 44 Gatti, farà un video mentre la canta e i suoi genitori lo condivideranno sui profili social con l’hashtag #miaosicanta e taggando @44gattitv.

Tutti i dettagli per partecipare sono sul sito www.44gatti.it/miaosicanta.

La giuria che selezionerà i vincitori sarà presieduta da Sabrina Simoni, direttrice del Coro dell’Antoniano.

Il bimbo che si aggiudicherà il primo premio avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica: canterà con il Coro dell’Antoniano e girerà il suo videoclip ‘professionale’ che sarà poi pubblicato nel canale ufficiale Youtube di 44 Gatti!

Per gli altri bambini ci saranno in palio tanti altri gattastici premi, tutti musicali. Per far partecipare anche i piccoli amanti delle canzoni di 44 Gatti che vivono in altri paesi, Rainbow ha voluto estendere il gioco ad altri Paesi dove la serie animata sta spopolando!

Le avventure dei quattro mici più simpatici della tv si possono seguire su Rai Yoyo, dal lunedì al sabato alle 9.30, 13.45, 19.10 e 22.00, e dal 15 marzo anche la domenica alle 9.25, 13.45, 19.10 e 22.00.

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero.

E dopo aver ‘gattizzato’ le emittenti televisive e le piattaforme streaming di tutto il mondo, il nuovo capitolo del classico prescolare made in Italy firmato Rainbow si prepara a stabili- re un nuovo record reso possibile dalla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi univer- sali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano