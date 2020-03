Xiaomi annuncia la serie Mi 10

Xiaomi ha annunciato i nuovi dispositivi della sua popolare gamma di smartphone della famiglia Mi.

Si tratta di Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G.

Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile.

Mi 10 Pro eleva la fotografia e le riprese video a un livello superiore grazie alle sue impressionanti caratteristiche hardware e software. Dotato di uno straordinario sensore principale da 108MP, Mi 10 Pro offre uno dei più grandi sensori attualmente presenti sul mercato.

Xiaomi Mi 10 Pro e Mi 10: caratteristiche e specifiche tecniche

Caratteristiche Mi 10 Pro Mi 10 Display 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Rapporto di contrasto a 5,000,000:1 (typ) Luminosità max. 1200nit JNCD<0.55, △E<1.11 Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Luminosità max. 1200nit Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Colori Opaco:

Solstice Grey e Alpine White Lucido:

Twilight Grey e Coral Green Dimensioni 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr Supporto di rete 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink Processore Piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon ™ 865 5G, velocità di clock fino a 2,84Ghz Memoria LPDDR5 + UFS 3.0 Sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C 2 Fotocamera posteriore Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 8P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 20MP, 117° FOV Teleobiettivo da 12MP con doppio PD Teleobiettivo da 8MP con zoom ibrido 10x con OIS Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 7P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 13MP, 123° FOV Obiettivo con sensore di profondità da 2MP, 1.75μm Obiettivo macro da 2MP Fotocamera anteriore Fotocamera in- display da 20MP Connessione NFC multifunzione, blaster IR Sicurezza Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo Batteria & ricarica 1 Batteria ad alta capacità da 4500mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 50W (al 100% in 45 minuti 2) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 65W incluso nella confezione Batteria ad alta capacità da 4780mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 30W (al 100% in 56 minuti 2) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 30W incluso nella confezione Audio Doppio speaker lineare 1216, sistema di altoparlanti simmetrici Camera sonora da 1,2cc Certificazione Hi-Res Audio Doppio speaker lineare 1216,

sistema di altoparlanti simmetriciCamera sonora da 1,0ccCertificazione Hi-Res Audio Motore Motore a vibrazione lineare sull’asse X Sistema operativo MIUI 11 basato su Android 10 Versioni di memoria 8GB+256GB 8GB+128GB 8GB+256GB

Colori e prezzi della serie Mi 10 Xiaomi

A partire dal 7 aprile, Mi 10 Pro sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8GB+256GB al prezzo di 999,99€, mentre Mi 10 nelle versioni 8GB+128GB e 8GB+256GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99€ e 899,99€.