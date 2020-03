Xbox Series X è ufficiale: le più importanti novità

Dopo tanta attesa, Microsoft ha reso finalmente note le caratteristiche tecniche della sua nuovissima console next-gen, che come molti di noi sapranno è stata ufficialmente “battezzata” Xbox Series X.

Le aspettative sono chiaramente altissime, ma a quanto pare il nuovo gioiello della casa di Redmond ha abbondanti carte in regola per soddisfare anche i gamer più esigenti.

Xbox Series X: le caratteristiche

Xbox Series X ci offrirà prestazioni di gioco praticamente doppie rispetto all’attuale generazione di console Microsoft (Xbox One X).

Lo si può intuire facilmente esaminando l’hardware della console, che comprende un processore AMD a 7 nanometri con architettura Zen 2, accompagnato da un’unità grafica studiata secondo la micro-architettura RDNA 2, presentata recentemente dal brand americano come punto di svolta per le GPU da console.

Dal punto di vista delle memorie, troviamo sul versante RAM ben 16 GB disponibili con tecnologia GDDR6, e su quello dello storage un SSD da 1 TB con spazio espandibile tramite hard disk esterno (da connettere tramite la porta USB 3.2 in dotazione).

Per quanto riguarda l’unità ottica, troveremo un lettore BluRay con specifiche UHD 4K, il che ci offre una buona garanzia sul livello di qualità dei dettagli di cui la console sarà capace.

L’obiettivo che si prefigge Xbox Series X è principalmente uno: offrire un’esperienza di gaming estremamente fluida, combinando le grafiche in risoluzione 4K ad un numero di frame per secondo tra i 60 e i 120, un obiettivo che spremerà al massimo il comparto tecnico del sistema di gioco.

Tra gli obiettivi dell’anno di Microsoft rientra far debuttare la console entro Natale 2020, anche se come sappiamo il tutto potrebbe slittare di qualche mese per via dei contrattempi causati dall’emergenza Coronavirus.

Quello che più conta, tuttavia, è che i lavori in corso per la nuova Xbox sono terminati e finalmente abbiamo molte certezze in più su quella che promette di essere un’acerrima rivale di Playstation 5: chi avrà la meglio tra le due?