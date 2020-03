Uno Mattina in famiglia: le puntate del 14 e 15 marzo

Ritorna l’appuntamento con Uno Mattina in Famiglia. Nonostante molti programmi Rai siano stati sospesi, l’emergenza Coronavirus privilegia i contenuti legati all’informazione.

Monica Setta e Tiberio Timperi si apprestano a farlo nelle puntate del 14 e 15 marzo 2020, informando in diretta in modo professionale così come lo denota la loro bravura.

Si preannuncia un weekend davvero interessante quello di Uno Mattina in Famiglia.

Una trasmissione ricca di contenuti e di ospiti importanti. E in un clima particolare come quello che stiamo vivendo la professionalità della Setta e di Timperi riesce a stemperare le tensioni del momento.

Si inizia sabato 14 marzo, a partire dalle 7.57, mentre domenica 15 marzo dalle ore 6.30.

Tanti gli ospiti nel weekend. Nel prestigioso salotto di Rai1 ci saranno Riccardo Bocca, Enrica Bonaccorti, Corrado Tedeschi, Serena Bortone.

E poi Laura Carusino de L’Albero Azzurro, lo storico programma della Rai, che quest’anno festeggia 30 anni.

Non mancheranno i talk, tra cui “I ragazzi al tempo del virus”. Ci saranno molti collegamenti Skype.

Monica Setta: 9 in pagella sul settimanale Vero

A proposito della Setta, il settimanale Vero ha incoronato la giornalista e conduttrice come regina della tv. Il voto in pagella? Un bel 9, tutto meritato. Complimenti!