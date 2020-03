Uno Mattina in famiglia: la puntata del 28 marzo

Un weekend all’insegna dell’informazione su Rai 1 con Uno Mattina in Famiglia. Appuntamento dalle ore 7.35 sulla rete ammiraglia della tv di stato con tre ore di attualità, rubriche e intrattenimento.

Uno mattina in famiglia: anticipazioni della puntata

Monica Setta e Tiberio Timperi continueranno a trattare il trending topic del momento, ovvero l’emergenza coronavirus che sta attanagliando il mondo intero.

Focus sull’italia con l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, coordinatore dell’emergenza in Puglia scelto dal presidente della regione Michele Emiliano.

Non mancheranno le finestre di attualità e le consuete rubriche arricchiscono il contenitore di informazione del weekend.

L’argomento della puntata sarà quello legato del tempo.

Tra gli ospiti della puntata, in collegamento Skype, citiamo in primis Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato ed ex politico italiano.

E poi un nome che non ha bisogno di presentazioni: Piero Angela.

Poi ci sarà Red Canzian, cantante e musicista, nonchè storico membro dei Pooh.

E poi Costantino D’Orazio, ormai ospite fisso della trasmissione.

Per concludere, la trasmissione ospiterà Fabiola Sciabbarrasi, vedova di Pino Daniele, che racconterà il suo lungo amore con il bluesman.