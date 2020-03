Una domenica in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi

Il risveglio della domenica è accompagnato da un buon caffè… ma anche da tanta bella tv. Come Uno Mattina in Famiglia, che dà il proprio buongiorno ai telespettatori con l’elegante e importante presenza dei due conduttori, Monica Setta e Tiberio Timperi.

Gli ascolti di sabato 28 marzo

La trasmissione è reduce dal successo di ascolti della puntata di sabato 28 marzo, ricca di ospiti e personaggi importanti così come anticipato nell’articolo dedicato.

Superato il 22% di share che evidenzia l’ottimo trend della stagione televisiva in corso, registrando diversi punti percentuale in più rispetto alla scorsa stagione.

Numeri che crescono grazie anche agli ottimi contenuti, di qualità, che ben si adattano al momento di emergenza che sta vivendo il nostro paese a causa del Coronavirus.

Bravi anche i due conduttori a rendere meno pesante la situazione, trattando l’argomento con molta attenzione e delicatezza. Ma anche intervallando il tema legato al Covid-19 con rubriche e argomenti capaci di staccare un attimo da ciò che viene ormai trattato in moltissime trasmissioni.

La puntata del 29 marzo

Ai tempi del Coronavirus, le presenze in studio sono diminuite per ovvie ragioni.

Presente in studio Gianni Ippoliti, con la sua simpatica “cronaca rosa”. Così come Costantino D’Orazio o Lucia Cuffaro che, nella puntata odierna ha spiegato una ricetta per realizzare il lievito di birra in casa. Per chi se la fosse persa, vi suggeriamo di rivedere la puntata su Raiplay.

Gran parte del cast ha scelto di collegarsi da casa, scegliendo i moderni mezzi di comunicazione e i collegamenti tramite skype.

Anche il colonnello Laurenzi, volto storico della trasmissione, ha dato le previsioni meteo da casa in questo weekend. Davvero simpatica la scena in cui è comparsa la moglie del colonnello ha portato il caffè. Monica Setta ha chiesto se ci fosse anche la “famosa crostata” che prepara la signora Laurenzi, ormai un classico del dietro le quinte della trasmissione così come vi abbiamo raccontato nell’articolo dedicato al backstage di Uno Mattina in Famiglia.

A proposito di mogli, non è mancato il saluto alla signora Sabatini nel consueto appuntamento dedicato alla lingua italiana.

Sempre via skype, il consueto collegamento con Giovanni Terzi.

Mancava all’appello Marta Flavi che, secondo indiscrezioni, dovrebbe aver terminato la sua rubrica all’interno del programma.

Assente oggi anche Stefania Orlando con la sua rubrica Tv perché si, probabilmente per via della Santa Messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di casa Santa Marta.

Tra i temi affrontati non poteva mancare il punto sul Covid 19 nelle diverse sfaccettature. Non sono mancati i racconti delle famiglie, con ben tre di loro collegate da nord a sud… Raccontando cosa si fa in questi giorni di “quarantena forzata”, dove c’è chi studia, chi si dedica alla lettura, alla cucina.

Insomma, un bel modo per coinvolgere anche la gente e regalare loro qualche momento di spensieratezza.

Cambia la formula e il modo di fare tivù, ma la formula del successo di Uno Mattina in Famiglia resta intatta.

L’appuntamento è per sabato 4 aprile, sempre dalle ore 7.35 su Rai1.