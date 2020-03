Tiromancino, concerto in diretta social questa sera, a partire dalle 21.30 sui canali della band.

Evento che si terrà ovviamente da casa, passando una serata insieme ai propri fans sfruttando le moderne tecnologie.

Ad annunciarlo il frontman Federico Zampaglione, con un post sulla pagina ufficiale del gruppo.

Stasera per celebrare la festa delle donne e sentirci uniti… concerto in diretta qui alle 21 30.

A dopo fratelli

Davvero una lodevole iniziativa da parte di Zampaglione che, in questo clima surreale che stiamo vivendo per via del Coronavirus, ha messo in piedi un’iniziativa capace di distoglierci per qualche ora dai problemi e dalle trasmissioni tv monotematiche.

Appuntamento sia Su Facebook che su Instagram a partire dalle 21.30.

“Torneremo ad avere più tempo e a camminare

Per le strade che abbiamo scelto che a volte fanno male

Per avere la pazienza delle onde”

Federico Zampaglione sceglie alcuni versi di Imparare dal Vento per dare un messaggio di speranza attraverso le stories di instagarm.

L’appello dei Tiromancino e di Zampaglione

Così come Giuliano Sangiorgi, anche Federico Zampaglione ha lanciato sui profili social l’appello a rimanere il più possibile a casa.

“Il mio settore è tra i più colpiti ma ora non ci penso… perché bisogna pensare SOLO alla salute di tutti noi !

È un sacrificio ma va portato avanti con serietà e senso civico.

Il nostro paese ha bisogno del nostro aiuto.

La situazione negli ospedali é critica e noi dobbiamo proteggere noi stessi, i nostri cari, i nostri nonni…ma anche ogni cittadino italiano.

Mi raccomando : state il più possibile a casa.

Leggete, studiate, create, lavorate se potete da li, ascoltate musica e guardate film.

Cosa dover fare per limitare i danni e tornare alla nostre vite

lo sappiamo.

Facciamolo e basta”.