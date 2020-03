Striscia la Notizia e gli edifici pericolanti a Napoli

Questa sera, a Striscia la Notizia, Luca Abete ha mostrato il rischio che incombe sulle teste dei napoletani, affidando il suo commento al servizio sui social.

“Basta alzare la testa per notare cornicioni, balconi e parti aggettanti di palazzi pronti a precipitare giù! I più scrupolosi al massimo si limitano a IMPACCHETTARLI in RETI utili a non far volare la polvere, non certo a mantenere pesanti calcinacci!

Una situazione diffusa che ha causato già VITTIME INNOCENTI e che sembra tutt’altro che sotto controllo: il Comune di Napoli, infatti, ha solo 3 impiegati che dovrebbero tenere sotto controllo tutta la città!”

Ai microfoni di Luca Abete un assessore ammette che la situazione è grave e diffusa, ma che il Comune se ne sta occupando.

