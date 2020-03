Samsung Galaxy Note 20 Plus: le prime anticipazioni

Entro la fine dell’anno, Samsung presenterà un nuovo smartphone di punta. Come sarà il Galaxy Note 20 Plus 5G con la famosa S Pen? Letsgodigital ha svelato quello che potrebbe essere il prossimo dispositivo top di gamma del colosso coreano. I nuovi smartphone Galaxy S20 sono ora nei negozi e con le loro funzioni notevolmente migliorate hanno attirato molta attenzione, in particolare il Samsung Galaxy S20 Ultra e la sua fotocamera con zoom. Gli appassionati di Note preferiscono aspettare ancora qualche mese, infine, la serie Galaxy Note 20 è prevista nella seconda metà dell’anno. Questi dispositivi sono stati sviluppati con il nome in codice “Project Canvas” e assumeranno anche molte delle nuove funzionalità della serie S.

Anche se ci vorranno più di quattro mesi prima che Samsung introduca il suo nuovo fiore all’occhiello, ci sono già molte indiscrezioni sui nuovi dispositivi Note su Internet. Per quanto riguarda il nome, si presume che Samsung utilizzerà la stessa strategia della serie S.

Il Note 10 sarà quindi probabilmente sostituita dal 20, anziché dall’11. Inoltre, supponiamo che Samsung sceglierà nuovamente due modelli; un modello standard e la serie contraddistinta dal segno +.

La variante Lite apparirà probabilmente sei mesi dopo, proprio come Note 10 Lite .

All’inizio di questo mese, Jermaine Smit, meglio conosciuta online come Concept Creator , ha realizzato una serie di rendering 3D del Galaxy Note 20 5G per LetsGoDigital . Questo smartphone presentava una fotocamera selfie centrale con foro centrale e una configurazione posteriore verticale.

Tuttavia, è ovvio che Samsung sceglie di posizionare il sistema di telecamere nell’angolo in alto a sinistra, in modo simile alla serie S20.

Nella serie Note 10, anche la fotocamera era già posizionata in alto a sinistra.

Questa volta Jermaine ha realizzato un nuovo set di rendering dei prodotti, del Note 20 Plus, con la fotocamera con zoom.

E come ti aspetteresti da Jermaine, ha anche realizzato un’animazione video di alto profilo, per darti un assaggio della nuova ammiraglia di Samsung.

Samsung Galaxy Note 20 con rinnovata S Pen

Durante il periodo di sviluppo, agli smartphone viene spesso assegnato un nome in codice associato alle funzionalità rinnovate. Ad esempio, il Note 10 è stato sviluppato con il nome in codice “Da Vinci”, in riferimento alle numerose funzioni intelligenti di questo smartphone. Con ‘Project Canvas’ l’idea si trasforma rapidamente in arte. Se possiamo credere alle speculazioni, il Note 20 avrà anche diverse nuove funzioni S Pen.

La penna stilo Samsung ha già subito alcune innovazioni negli ultimi anni. Innanzitutto è stato aggiunto il Bluetooth, che abilita diverse nuove funzioni. Come il controllo remoto della fotocamera del tuo smartphone. Lo scorso anno sono state anche aggiunte diverse nuove opzioni, che si basano su questo. Ad esempio, lo stilo può ora riconoscere anche i gesti. Inoltre è stato aggiunto ‘AR Sketch’ per prendere appunti sui tuoi video.

Quali nuove funzioni di S Pen verranno introdotte al momento del Galaxy Note 20 per il momento non sono note, ma poiché il nome in codice si riferisce ad esso, è in linea con le aspettative che si tratterà di un aggiornamento importante. Samsung dovrebbe anche fornire ai nuovi smartphone Note un display ancora più grande.

Schermo più grande e telecamere migliori

La serie Note è stata caratterizzata per anni dai suoi schermi di grande formato, che rendono significativamente più facile essere creativi. Il Samsung Galaxy Note 20 Plus dovrebbe avere lo schermo più grande, presumibilmente è un display Super AMOLED da 6,9 pollici o addirittura 7 pollici con una risoluzione QHD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Una dimensione dello schermo enorme, che non molto tempo fa era considerata un “tablet”.

Samsung probabilmente posizionerà nuovamente la fotocamera selfie al centro. Non si conoscono ancora informazioni sulla risoluzione della fotocamera anteriore, ma poiché la fotocamera selfie dell’S20 Ultra ha subito un enorme aggiornamento, è in linea con le aspettative che anche la fotocamera selfie del Note 20 Plus farà un grande passo avanti. Potrebbe essere lo stesso sensore di immagine da 40 megapixel.

Per quanto riguarda le telecamere posteriori. A giudicare dall’anno scorso, è probabile che il Galaxy Note 20+ sia dotato di una configurazione della fotocamera simile a quella dell’S20 Ultra. Questo dispositivo è dotato di una fotocamera grandangolare da 108 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ibrido 10x e zoom digitale 100x e infine una fotocamera DepthVision 3D.

Tutte queste nuove funzionalità saranno senza dubbio accompagnate da una batteria più grande. L’anno scorso, il Note 10+ non era solo dotato di una batteria più grande, ma anche la capacità di ricarica è stata notevolmente aumentata. Questo smartphone ha ricevuto una batteria da 4.300 mAh che supporta una ricarica rapida da 45 W. Era leggermente più piccolo, ma significativamente più veloce del Galaxy S10 5G , che era dotato di una batteria da 4.500 mAh con caricabatterie da 25 W.

Se confrontiamo questo con l’ S20 Ultra quest’anno, questa unità ha una batteria da 5.000 mAh con caricabatterie rapido da 45 W. Samsung potrebbe essere in grado di aumentare la funzionalità di ricarica rapida con Note 20+, quindi il principale concorrente di S20 Ultra – Oppo Find X2 Pro – era dotato di un caricabatterie da 65 W. Inoltre, prevediamo che la capacità della batteria del Note sarà leggermente inferiore a quella dell’Ultra, probabilmente circa 4.800 mAh.

Molto probabilmente, la variante europea della serie Note 20 è alimentata dal chipset Exynos 990 che viene cotto secondo il processo a 7 nm. Samsung potrebbe anche apportare alcune modifiche alla memoria. Sebbene lo scorso anno il Note 10 fosse dotato di un minimo di 256 GB di memoria, ci sono segnali che quest’anno saranno scelti almeno 128 GB.

Questo probabilmente significherà anche che puoi usare una scheda microSD. Ciò è stato omesso dal modello entry-level dell’anno scorso, che non è stato ben accolto da molti fedeli fan di Note. Inoltre, molta memoria garantisce un prezzo di costo più elevato. Implementando meno memoria di serie, è possibile utilizzare un prezzo di partenza inferiore. Per quanto riguarda la memoria di lavoro, probabilmente ci saranno 16 GB di RAM incorporati.

Acquista Samsung Galaxy Note 20 Plus

I consumatori saranno probabilmente in grado di acquistare il Note 20 dalla fine di agosto 2020. Il prezzo non è ancora chiaro. Il Note 10 Plus ha ricevuto un prezzo al dettaglio suggerito di € 1.100 (12 GB / 256 GB) l’anno scorso. Tuttavia, ci sono buone probabilità che il suo successore diventerà più costoso.