Ridurre gli sprechi di gas: vediamo come fare

Il consumo eccessivo del gas per gli usi domestici è la ragione, soprattutto d’inverno, dell’arrivo di bollette salate. È ovvio che non si può rinunciare ad accendere i termosifoni quando il freddo ci attanaglia, ma questo non impedisce di cercare di risparmiare. Eccessi e sprechi, infatti, colpiscono inutilmente sia le tasche che l’ambiente. Vediamo come porvi rimedio con alcuni consigli.

Cambiare fornitore

Il primo passo è certamente quello di trovare un fornitore che abbia delle tariffe più basse di quelle presenti nel Mercato a Maggior Tutela. Si potrebbero, così, valutare nuove offerte del gas per la casa, come quelle proposte da Acea, ad esempio, che offre la possibilità di opzionare un piano in base alle proprie esigenze e comprende delle offerte green che sono sempre più ricercate.

Limitare la temperatura in casa

In casa spesso la temperatura supera i livelli corretti e non aiuta neanche a stare bene. Nelle stanze infatti bisogna portare la colonnina tra i 18 e i 20 gradi, aiutandosi anche con un abbigliamento più pesante. D’altronde il caldo eccessivo costringe ad affrontare degli sbalzi, quando si va fuori casa, che fanno male all’organismo.

La manutenzione costante alla caldaia

La caldaia va tenuta sempre pulita e a posto, sia d’estate che d’inverno. Però nella stagione fredda, quando il riscaldamento è in funzione ogni giorno, è molto importante che sia ben pulita, in modo da evitare che il gas bruci male, disperdendosi inutilmente nell’ambiente e i caloriferi non raggiungano la temperatura adeguata.

Isolare per bene le finestre

Bloccare perdite e spifferi alle finestre evita di fare andare via il calore da casa e diminuisce le accensioni della caldaia. Spesso bastano pochi piccoli accorgimenti, come i salsicciotti imbottiti sul davanzale, o le guarnizioni gommate tra le imposte e gli infissi, per bloccare il passaggio dell’aria e mantenere il calore.

Non coprire i caloriferi

I caloriferi scaldano gli ambienti per contatto con l’aria che li circonda. Se vengono coperti con dei panni, o peggio con dei tendaggi pesanti, il calore si concentra intorno al termosifone e non scalda il resto della stanza. In questa situazione il termostato ambientale continuerà a registrare una temperatura al di sotto di quella prevista mantenendo accesa la caldaia.

Le valvole termostatiche

Le valvole termostatiche regolano la temperatura dei caloriferi in base a quella della stanza. Se la temperatura del tinello raggiunge il livello desiderato la valvola spegne solo quel termosifone, mentre quello collocato nel salone, dove ancora c’è freddo, resta acceso. In questa maniera la caldaia scalda solo i caloriferi interessati e consuma meno.

Elettrodomestici in classe “A”

Altrettanto importante è usare elettrodomestici che non consumino più del necessario. Si tratta di quelli che riportano sul frontale l’etichetta con la classe di consumo energetico pari alla “A”, meglio ancora se seguita da una o più segni “+”, che indicano un’efficienza energetica ancora maggiore.