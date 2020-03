Rai1 e l’ottima informazione ai tempi del Coronavirus

In un periodo così buio per il nostro paese, Rai1 e i suoi professionisti stanno dando ottimi riscontri per l’intrattenimento e l’informazione.

In questo frangente di emergenza, mediante le moderne tecnologie, la tv riesce a tornare alla sua funzione principale, ovvero quella di fare compagnia e informazione di qualità.

Prendiamo come esempio ieri, domenica 15 marzo. A Uno Mattina in famiglia, Monica Setta e Tiberio Timperi hanno sfruttato le potenzialità di Skype ed affini per poter dialogare e interagire con ospiti illustri. Sin dalle prime luci dell’alba…

Tra questi citiamo Serena Bortone, bravissima giornalista al timone della trasmissione Agorà in onda su Rai3. Un programma di successo, ben fatto e ben condotto, che in questi giorni è riuscito ad essere sul pezzo per raccontare l’emergenza coronavirus.

“Ogni mattina abbiamo inviati sul campo e abbiamo capito quanto ci sia di profondo e umano nei medici” – ha dichiarato la Bortone nella puntata di domenica 15 marzo. “Non rinunciano al contatto umano con il paziente. Ma è emerso anche il lato di fragilità. Un bagaglio di emozioni che porterò nel cuore”.

E su come stanno reagendo gli italiani, la Bortone ha dichiarato. “All’inizio siamo stati tutti un po’ scellerati. L’entità del fenomeno la misuri sul campo. La tv diventa importante, raccoglie e dà informazione: è importante fa vedere cosa accade con il virus. Noi diamo voce ai medici , facciamo capire a casa cosa è il virus. E al personale sanitario che il nostro cuore è con loro”.

Interviene poi Monica Setta che chiede alla Bortone. “Ti ho vista emozionata: come è cambiato il tuo approccio al lavoro di giornalista?”

E’ cambiato, come per tutti noi come quando raccontiamo questi giorni. Da un paio di settimane, raccontando cosa è il dolore e dramma, mi fa impazzire. Dobbiamo avere rispetto per chi sta male, mi emoziono anche mentre ve lo racconto. E’ talmente forte e sconvolgente vedere le varie storie. Solo insieme possiamo uscire insieme. Tutte le epidemie finiscono prima o poi, una cosa è certa”.

Rai1 il pomeriggio

Un altro bellissimo esempio di televisione è stata quella del pomeriggio. Uno speciale di Italia sì, con la conduzione di Marco Liorni, ha coinvolto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Grazie alle videochiamate, il conduttore è entrato nelle case di tanti volti noti del piccolo schermo, come Carlo Conti, Lorella Cuccarini, Caterina Balivo, Mara Venier.

Nonostante le distanze, la tecnologia in questo caso ha avuto il potere di unire e di far compagnia a milioni di telespettatori.

Due esempi che mettono in evidenza la bravura del direttore dell’emittente, Stefano Coletta, e di tutti quelli che lavorano dietro le quinte per offrire un ottimo servizio pubblico.