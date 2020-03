Quattro Zampe in famiglia, prossimamente su Rai2

Secondo l’indiscrezione lanciata da TvBlog nella primavera 2020 su Rai2 il sabato mattina ci sarà un nuovo programma dedicato al mondo degli animali domestici dal titolo “Quattro Zampe in famiglia” prodotto da Kimera con TV com e in collaborazione con RAI pubblicità.

Ancora non si conosce la data precisa di inizio (verosimilmente sarà in Maggio) a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ma possiamo anticipare che sarà un brand content e che la conduzione sarà affidata ad Elena Ballerini e Federico Coccia.

La formula del programma prevede un’alternanza di docu e factual ovvero di racconti che vedono protagonisti gli animali e degli approfondimenti informativi su temi di interesse generale per gli amanti dei nostri amici a 4 zampe.

Il nuovo format si propone come il programma di riferimento di Rai sul tema animali domestici.

Elena Ballerini dopo 4 anni da inviata di “Mezzogiorno in famiglia “nella squadra di Michele Guardí, la conduzione di Leggende Rock su Rai 2 nel 2013 , l’esordio sulle Reti di Rai Ragazzi nel 2012 nei programmi “La tv ribelle” e “Gulp cinema” ritorna in video dopo la pausa dovuta alla maternità. L’anno scorso, dopo la nascita del figlio Emanuele, l’abbiamo ancora vista in qualità di ospite/cantante a Mezzogiorno in Famiglia e a “Porta a Porta” alla corte di Bruno Vespa per presentare il suo saggio letterario.

Federico Coccia sarà un conduttore competente essendo medico veterinario, già Presidente del Fondazione Bioparco di Roma e ospite fisso sulle reti Rai per curare rubriche e interventi legati al mondo animale in trasmissioni di grande rilievo come “Uno Mattina”, “La vita in diretta” e “Detto fatto “, “Vieni da me” fra gli altri.