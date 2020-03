Punti neri, cellulite e rughe: bellezza fai-da-te casalinghi

Prosegue l’obbligo, per chiunque si trovi sul territorio nazionale, di restare di casa, uscendo esclusivamente per ragioni di comprovata necessità, al fine di contenere il numero di contagi da coronavirus.

Superato lo shock iniziale da quarantena forzata, in molti ora stanno utilizzando il tempo a propria disposizione per fare ciò che rimandavano da tempo o prendersi più cura di sé.

Giulietta Fargnoli, esperta di benessere, trucco e nail art, continua a rimanere vicino a clienti e followers, condividendo con loro consigli e video tutorial di bellezza attraverso i suoi profili social su Instagram e Facebook.

“Prendersi cura di sé e della propria bellezza è sempre gratificante, e non soltanto per le donne.

Guardarci allo specchio e vedere riflessa un’immagine che ci piace, aiuta a sentirsi bene con se stessi e a sollevare l’umore, e di questi tempi ce n’è davvero bisogno. Inoltre, realizzare queste procedure, ci tiene impegnati per un po’ di tempo, e anche questo aiuta a passare le giornate.

Dice Giulietta Fargnoli – Per questo motivo, finché saranno in vigore le attuali restrizioni, e finché non potrò riaprire il mio salone di bellezza in totale sicurezza, condividerò sui social dei trucchetti del mestiere, per aiutarvi a prendervi cura della vostra bellezza.

Tra i prossimi argomenti, anche come trattare i punti neri, e maschere per combattere cellulite e rughe. Se avete necessità o curiosità particolari, scrivetemi pure, sarò felice di aiutarvi come posso”.

Ecco, quindi, alcuni dei consigli di bellezza fai-da-te casalinghi che Giulietta Fargnoli condividerà sui suoi account nei prossimi giorni.

COME TRATTARE I PUNTI NERI

La prima cosa, e la più importante di tutte, è non schiacciare mai i punti neri.

Una mano inesperta rischia di lasciare antiestetici segni, o di infettare anche gli altri pori, peggiorando drasticamente la situazione. Meglio tentare altri approcci, rimandando la pulizia profonda a quando l’estetista tornerà disponibile.

Nel frattempo, fate uno scrub una volta alla settimana, per rimuovere le cellule morte. Potete utilizzare un prodotto già pronto o realizzarne uno voi, miscelando zucchero di canna, miele e succo di limone.

Lo zucchero rimuoverà le impurità attraverso lo sfregamento, il limone svolge un’azione purificante (attenzione, sulla pelle irritata può pizzicare un po’), mentre il miele vanta proprietà idratanti e lenitive.

Dopo di che, procedete con una maschera purificante. Se non la avete in casa, miscelate del caffè macinato con un po’ di miele, oppure miele e limone, o albume e limone, o ancora yogurt e limone. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Lasciate in posa 10-15 minuti, poi sciacquate abbondantemente con acqua tiepida e applicate un generoso strato di crema idratante. Un aiuto alla pelle impura può venire anche dal vapore, usando l’apparecchio per la sauna facciale o facendo i tradizionali fumenti, quelli che le nostre nonne ci facevano fare contro il raffreddore.

Al termine del trattamento con il vapore, potete applicare la maschera purificante. Ricordate, però, che il vapore è sconsigliato alle pelli molto sensibili, con couperose e fragilità dei capillari.

IMPACCO ANTICELLULITE

Anche se ora siamo chiuse in casa, l’estate è vicina, e presto inizieremo a scoprire le gambe.

Meglio, dunque, iniziare a curarle già da ora. Contro gli inestetismi della cellulite, consiglio un trattamento ottenuto miscelando i fondi di due caffè, circa la stessa quantità di cacao amaro, 3 cucchiaini di sale grosso che avranno anche un leggero effetto scrub, oltre ad innescare il processo di osmosi che attirerà i liquidi, qualche goccia di olio essenziale (ottimo quello di betulla, se lo avete in casa), e acqua calda a sufficienza a poter creare un composto spalmabile, ma non troppo liquido.

Applicatelo con un massaggio dal basso verso l’alto, con movimenti circolari che andranno a stimolare il microcircolo e il ritorno linfatico delle gambe, poi avvolgete con la pellicola da cucina, sdraiatevi sul letto o sul divano e rilassatevi per 20 minuti.

Dopo di che, risciacquate con cura tutto il composto. Per concludere, alternate sulle gambe getti di acqua calda e fredda.

MASCHERE ANTIRUGHE

Il primo passo per contrastare l’invecchiamento della pelle è l’idratazione, sempre preceduta da un’accurata detersione, da ripetere mattina e sera. Una volta a settimana, possiamo integrare la skin care quotidiana con un impacco specifico.

Partendo da ciò che possiamo trovare in dispensa in questi giorni, i prodotti che possono aiutarci maggiormente per sembrare più giovani sono il tuorlo d’uovo, albume, miele e olio di oliva, che possiamo mixare tra loro o con altri ingredienti.

Grazie all’elevato contenuto di amminoacidi e vitamine D, A e B, l’uovo favorisce la rigenerazione della pelle, che appare subito più bella, favorendo anche l’eliminazione delle impurità e la riduzione dei pori.

Che il miele abbia proprietà antibatteriche, nutrienti e antiossidanti, è ben noto da tempo, ma forse non tutti sanno che è anche un prezioso amico della giovinezza del nostro viso, poiché stimola la produzione di collagene, indispensabile per evitare la comparsa delle rughe e in grado di attenuare quelle leggere di espressione.

Infine, l’olio di oliva, anti age naturale potentissimo, è in grado di contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare, ed ha anche proprietà antiossidanti.