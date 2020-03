Passione uncinetto: idee e consigli per personalizzare le proprie creazioni

Quella per l’uncinetto è una passione che accomuna milioni di italiani e che ha origini profonde.

Sono tantissime, infatti, le persone che si dilettano con l’uncinetto creando dei veri e propri manufatti di altissima qualità. Si pensa che i primi lavori di questo tipo siano stati fatti con le dita, che venivano usate per creare i cappi e riprendere i punti.

La tecnica dell’uncinetto, secondo alcuni studi, era parte della cultura egizia e ne sono stati trovati esempi “primitivi” un po’ in ogni angolo del mondo: i cinesi ci realizzavano bambole tridimensionali, gli africani i copricapi dei capi tribù, i turchi cappelli e gli scozzesi berretti e pesanti mantelli; le tribù del Sudamerica, poi, usavano capi di abbigliamento o protezioni per il corpo all’uncinetto in occasione dei riti di iniziazione alla pubertà.

La forma di uncinetto più delicata avrebbe avuto origine in Italia nel XVI secolo: le suore lo usavano per realizzare con filati molto sottili preziosi pizzi, addobbi e paramenti sacri. Non impiegò molto a diffondersi nelle cattoliche Spagna e Irlanda.

Come personalizzare le proprie creazioni

Sono tante le cose che si possono fare con l’uncinetto. Potete puntare sugli accessori femminili come per esempio le borse.

Sono sempre più apprezzate perché belle, originali e soprattutto grazie all’uncinetto ognuno può crearsi la borsa che desidera, usando materiali e colori desiderati.

Da arricchire ed impreziosire con le etichette personalizzate in modo da rendere i capi ancora più particolari e nel caso di regalo sicuramente molto apprezzato.

Sicuramente vanno per la maggiore le copertine all’uncinetto. Se siete brave all’uncinetto o volete imparare, le copertine per le culle dei bambini sono dei regali sempre azzeccatissimi e utili per la mamma che li riceve.

Potete ricamarci sopra il nome del piccolo oppure realizzare forme particolari per un regalo unico e indimenticabile.

Con l’uncinetto potete realizzare guanti, sciarpe, cappellini e anche magliette.

Grazie alla possibilità di usare una grande varietà di filati l’uncinetto si rivela uno strumento ideale per un gran numero di creazioni.

E’ in fin dei conti la tecnica più conosciuta ed entusiasma un po’ le donne di qualsiasi età proprio perché concentrarsi in queste realizzazioni è rilassante e soprattutto dona molte soddisfazioni.

Tante idee, dunque, per una passione antica e profonda che ci riporta un po’ a tempi ormai andati, a quando le nostre amate nonne lavoravano la lana per regalarci maglioni caldi e morbidi, ma anche sciarpe e cappelli dal gusto retrò.