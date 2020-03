OnePlus 8 Pro, specifiche e segreti del nuovo top di gamma

Nonostante l’imperversare della pandemia di Covid-19 e le condizioni obiettivamente difficili anche per i grandi dell’hi-tech, OnePlus ha scelto di mantenere la sua promessa.

Il nuovissimo OnePlus 8 Pro sarà presentato il prossimo 15 Aprile, durante una presentazione in live streaming che illustrerà tutte le novità del brand cinese per il 2020.

OnePlus 8 Pro: caratteristiche

OnePlus 8 Pro, come alcuni di noi già sapranno, è uno dei più potenti smartphone Android che vedranno la luce durante l’anno: la scheda tecnica, finalmente ufficiale dopo tante attese e smentite, non mente.

Ci troveremo infatti davanti a un device in grado di competere con gli assi nella manica di Samsung, Huawei e Apple (rispettivamente Galaxy S20, Huawei P40 Pro e iPhone 11 Pro).

Il dispositivo in arrivo ad Aprile installerà un display 6,7 pollici QuadHD+, con un elevato refresh rate (120 Hz, fino a poco tempo fa prerogativa esclusiva degli smartphone da gaming); avrà un processore Snapdragon 865, un taglio massimo di RAM da 12 GB e fino a 256 GB di memoria.

Anche il comparto fotografico non scherza affatto: OnePlus 8 Pro presenta una quad cam posteriore con sensori di alta qualità, tra cui un Sony IMX686 64 megapixel, un grandangolo da 16 megapixel e l’immancabile teleobiettivo in grado di zoomare su scala 3x. Rimane ancora da identificare la tipologia del quarto obiettivo, anche se si pensa che possa trattarsi di un sensore di profondità.

Per concludere in bellezza, il nuovo ‘ammiraglio’ di OnePlus sarà l’occasione del debutto di una tecnologia di ricarica rapida inedita, a 50 W, in grado di garantire un’autonomia più che discreta al dispositivo in una manciata di minuti.

L’impegno di OnePlus nel realizzare smartphone potenti quanto affidabili continua a farsi notare, e per quanto gli ultimi mesi siano stati un ‘periodo nero’ per molte aziende, l’evoluzione dei top di gamma Android fortunatamente continua.