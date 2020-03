Nati diversi: ecco il nuovo album di Gianni Bismark

Esce venerdì 27 marzo “NATI DIVERSI” il nuovo disco di GIANNI BISMARK.

“Il titolo del disco è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti”.

Il rapper romano, amato per la sua onestà artistica, prosegue spiegando:

“Io voglio parlare, raccontare, scrivere per chi come me si sente diverso da tutta questa finzione, si sente uno come tanti, semplice, onesto. Parlo ai miei fratelli e sorelle, e so che ce ne sono tanti là fuori che rivogliono la verità, nei rapporti, nelle storie, nelle immagini…”.

Tutte le info sul nuovo album di Gianni Bismark

“NATI DIVERSI” segna un’evoluzione stilistica e di presa di coscienza rispetto al precedente “RE SENZA CORONA”; alla base c’è il desiderio di addentrarsi in nuovi territori restando naturalmente fedeli a se stessi.

Questo nuovo progetto è nato sotto l’ala protettiva di Bomba Dischi, etichetta che ha iniziato a collaborare come management con Gianni Bismark arricchendo in questo modo il lavoro fatto da Virgin Records e 777 Ent.

Diverse le collaborazioni ed i featuring, tra cui Tedua, Geolier, Franco126 e Quentin 40.

La tracklist

“NATI DIVERSI” è composto da 12 brani inediti, questi i dettagli e la scaletta: