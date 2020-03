Modelli Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition

Galaxy S20 Ultra è l’ultimo modello di punta di Samsung. Uniche per questo telefono sono le funzioni della fotocamera di alta qualità, tra cui un obiettivo zoom ibrido 10x e un obiettivo zoom digitale 100x. Se l’S20 Ultra non è in grado di soddisfare le tue esigenze di lusso, questi modelli esclusivi potrebbero essere più accattivanti. Il produttore russo Caviar rilascia cinque modelli in edizione limitata della S20 Ultra, tutti dedicati alle carte da gioco. Inoltre, su richiesta sono disponibili design simili per Galaxy S20 e S20 Plus .

La nuova collezione si chiama “Galaxy S21 Fortune” e si riferisce a BlackJack. 21 è il punteggio più alto in questo gioco di carte. Questa elegante collezione contiene quattro assi e un jolly. Il Joker è ovviamente il più costoso.

Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker Edition

Il Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker è un telefono molto lussuoso con un pannello posteriore realizzato in kirinite composita. L’elegante finitura blu conferisce a questo telefono un aspetto molto elegante. Inoltre, questo smartphone è decorato con un’incisione a rilievo Joker, ricoperta di oro 24 carati.

3 rubini e 3 zaffiri rendono la S20 Ultra Joker Edition ancora più costosa. I rubini luminosi simboleggiano i diamanti e i cuori, mentre gli zaffiri presentano i fiori e le picche.

Un portavoce di Caviar afferma: il proprietario di questo smartphone avrà successo garantito. Il Joker è la carta più misteriosa, inafferrabile e forte in un gioco di carte. Il Caviar Samsung Galaxy S20 Fortune Gold Joker attira buona fortuna, con questo dispositivo il mondo è ai tuoi piedi.

Caviar produrrà solo 21 copie di questo smartphone in edizione limitata. Il prezzo di questo smartphone unico è fissato a $ 39.900 USD. È quindi lo smartphone Samsung più costoso mai realizzato da Caviar.

Smartphone Samsung Limited Edition da uomo

Oltre all’edizione Joker, Caviar rilascia anche quattro assi: un’edizione di picche, di fiori, di diamanti e di cuori. Il Samsung Galaxy S20 Fortune Ace Of Spades e il Fortunes Ace of Clubs sono realizzati appositamente per gli uomini. Questi costosi modelli sono realizzati con materiali esclusivi con un pannello posteriore in onice composito nero. La figura in rilievo dell’asso di picche / fiori è ricoperta di oro zecchino.

Entrambi i telefoni appaiono come una variante in edizione limitata di cui vengono eseguite solo 21 copie. L’edizione Ace of Shades è l’incarnazione della forza fisica e della volontà, ideale per uomini avventurosi. Mentre l’asso di fiori è progettato per uomini eccentrici ed energici che non amano stare fermi.

Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition da donna

Caviar ha anche progettato due modelli appassionati per le donne. Il Galaxy S20 Ultra Fortune Ace of Hearts e il Fortune Ace of Diamonds sono dotati di un pannello posteriore in pietra composita rossa. Questi telefoni di lusso hanno anche una figura di asso in rilievo, ricoperta di oro a 24 carati. Tutti i modelli sono decorati con un logo Caviar, anch’esso inciso su oro.

L’edizione Ace of Diamonds è uno smartphone ideale per le donne che vogliono mostrare il proprio benessere finanziario, mentre l’asso di cuori rappresenta il lato sensuale della vita umana. Proprio come gli altri modelli in edizione limitata di Caviar, anche questi telefoni sono disponibili in una serie limitata di 21 copie. Tutti e quattro gli smartphone della collezione Ace hanno un prezzo al dettaglio suggerito di $ 5.290 USD.

Questi smartphone esclusivi hanno le stesse funzioni di un normale Samsung Galaxy S20 Ultra, il che significa che questi dispositivi non solo hanno un esterno esclusivo, ma offrono anche l’esperienza più premium disponibile su un telefono.