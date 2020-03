In questi giorni di “quarantena forzata” ecco una ricetta da poter provare: Millefoglie con Patate di Bologna D.O.P.

Una ricetta facile da preparare, con la prima patata italiana insignita della Denominazione d’Origine Protetta. Un prestigioso riconoscimento che identifica e tutela una patata di altissima qualità.

Un prodotto d’eccellenza e di qualità organolettiche eccezionali, l’unica patata italiana prodotta e confezionata in una sola terra, Bologna.

Millefoglie con Patate: la ricetta

1o persone – difficoltà media

INGREDIENTI

Patate Di Bologna D.O.P. 1,5 Kg

Panna fresca 1 l

Parmigiano 500 g

Burro 200 g

Latte q.b.

Rosmarino 2 mazzi

Sale q.b.

Pepe q.b

PREPARAZIONE

Taglia le Patate di Bologna D.O.P. sottili con l’affettatrice o con la mandolina, nel frattempo metti a bollire la panna con il latte e il burro, versaci le Patate e cuocile per minuti circa.

Aggiungi il Parmigiano, versa il tutto in una teglia da forno e inforna a 180°C per 15 minuti circa fino a quando risulterà ben gratinato. Servi in porzioni guarnite con rametti di rosmarino.