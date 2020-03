Marcello Foa ospite a Uno Mattina in Famiglia: anticipazioni del programma

enzoArriva il weekend e con esso l’attesa appuntamento con Uno Mattina in Famiglia in onda su Rai1 sabato 21 e domenica 22 marzo su Rai1.

Diverse le novità, a cominciare dalla puntata di sabato. Il programma, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, andrà in onda dalle 7 alle 11.

L’altra importante notizia è rappresentata dal fatto che domenica 22 marzo, negli studi di via Teulada, ci sarà il presidente della Rai Marcello Foa.

Anticipazioni e ospiti di Uno Mattina in famiglia

Rai1 sempre in prima linea per quanto concerne l’informazione in questo periodo di emergenza Coronavirus. Anche in questo fine settimana ci saranno numerosi ospiti e collegamenti tramite Skype.

Uno Mattina in famiglia – sabato 21 marzo

Un argomento che, anche in questo weekend, sarà trattato sapientemente dai due conduttori nonché giornalisti di lungo corso.

Sempre nella puntata di sabato 21 marzo, ci sarà il collegamento con l’affascinante attrice Cristiana Capotondi, che da qualche anno è anche impegnata nel mondo del calcio ricoprendo il ruolo di vice presidente della Lega Pro (Serie C).

In collegamento ci saranno Marco Liorni, Giovanni Terzi, Marcello Barison e Costantino D’Orazio, critico d’arte e saggista.

Maria Giovanna Elmi sarà protagonista nella parte del programma dedicata all’amicizia. Non mancheranno i vari talk e le rubriche che arricchiscono il programma.

Tra questi non possiamo non menzionare Gianni Ippoliti con la sua immancabile rassegna stampa, o gli esperimenti del colonnello Laurenzi che ci fornirà anche utili indicazioni per quanto riguarda il meteo.

Uno Mattina in famiglia – domenica 22 marzo

Nel giorno in cui la trasmissione ottiene, da diverse settimane a questa parte, il più alto share ci sarà Marcello Foa, massimo dirigente della Rai.

L’appuntamento della domenica, come di consueto, inizierà alle 6.30.

Anche in questo giorno saranno tanti i protagonisti e le rubriche del programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta.

Ospite Vincenzo Rienzi del Codacons.

Monica Setta, la nuova regina della domenica

Tanti gli attestati di stima per la conduttrice e giornalista brindisina che, la scorsa settimana, è stata incoronata come “la nuova regina della domenica” dal settimanale Vero. Il voto in pagella? Un bel 9, tutto meritato.

La rubrica “Telepagelle” di Tommaso Martinelli esalta i dati auditel del programma che ha superato il 25% di share. “Preparata, colta e schietta, amministra con mestiere le tante tematiche trattate”. E poi, “Precisa e convincente quando è alle prese con materie impegnative, vivace e a suo agio con tematiche più leggere legate a costume e spettacolo”.

Il noto settimanale evidenzia il successo di questo programma sottolineando l’ottimo feeling con il compagno d’avventura, Tiberio Timperi.