Marcello Foa: “Da questa crisi nascerà un’Italia migliore”

Un ospite d’eccezione a Uno Mattina in Famiglia nella puntata di domenica 22 marzo.

Così come vi avevamo anticipato, il presidente della Rai Marcello Foa ha fatto visita negli studi di via Teulada all’interno della trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi.

Programma che continua ad avere un notevole successo di pubblico e di critica. E anche di numeri: basti pensare che la puntata di sabato 21 marzo ha superato il 23% di share migliorando rispetto alla scorsa stagione.

Anche la trasmissione condotta dai bravissimi Timperi e Setta sta continuando nel suo doveroso impegno di fare informazione e intrattenimento sfruttando le moderne tecnologie di comunicazione per i vari collegamenti a distanza per via dell’emergenza che sta vivendo il nostro paese. Proprio qualche giorno fa avevamo esaltato Rai1 e l’ottima informazione ai tempi del Coronavirus.

Fatta questa doverosa premessa, interessante ed importante è stato l’intervento del massimo dirigente della tv di stato, intervistato dai due conduttori. Rigore e serenità lo slogan vincente del presidente Foa che ha iniziato facendo il punto di cosa sta avvenendo in casa Rai.

“Le norme del Governo riguardano anche noi. Assicuriamo la messa in onda delle trasmissioni tv, radio e digitali oltre a mettere in atto tutte le misure affinché chi lavora in Rai possa operare in piena sicurezza sanitaria. Sono grato a chi fa il proprio dovere, agli inviati nelle zone rosse, ai registi che lavorano in condizioni spesso difficili, tutti i tecnici e conduttori. E’ uno sforzo corale, ed è molto bello vedere come la Rai stia dando il meglio di sé con grande spirito di abnegazione e con la giusta moderazione. Credo sia importante sottolineare il senso del dovere, essere a disposizione del paese”.

Non solo informazione, ma anche intrattenimento: una prerogativa in casa Rai

“Intrattenimento e trasmissioni come questa che portano serenità e normalità. Gli italiani non devono perdere gusto di una vita normale, fiducia nel futuro. E’importante avere qualche ora di relax e spensieratezza, con il rispetto della situazione. Il morale della nazione e fondamentale.

Tutti sostengono che questa emergenza ci cambierà.

“Dopo ogni tragedia i paesi escono migliori. Vedo che l’Italia ha tutte le capacità morali, intellettuali, ma anche creatività e fiducia per essere migliori. Noto che sta nascendo uno spirito di comunità, il senso di appartenenza, il ritorno a valori fondamentali come famiglia, l’amicizia, la sincerità nei rapporti umani. Cose in contrasto con la società vissuta fino a poche settimane fa. Da questa crisi nascerà un’Italia migliore. Sono convinto che finita questa fase inizierà un periodo straordinario.

Cambiamenti non soltanto sul piano umano ma anche in ambito televisivo. Si va in onda con skype, smartphone. La tv e internet hanno dimostrato che possono convivere e ci saranno cambiamenti di cui non si potrà fare a meno.

“La tv ne esce rafforzata, ci accorgiamo di quanto sia importante e ha una funzione sociale forte. Molti la davano per morta o morente.

Quanti filmati riceviamo, sui social e sui dispositivi: dimostrano che c’è creatività mediatica che va oltre canali tradizionali. Il futuro sarà un mix tra tendenze e sarà una sfida anche per noi professionisti dell’informazione e intrattenimento. Vuol dire che si può fare una buona comunicazione anche con mezzi non convenzionali”.